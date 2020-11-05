Финансовые новости
- |
- 05.11.20
- |
- 16:02
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Минздрав предлагает усилить карантинные ограничения - Ляшко
10:43 05.11.2020 |
Министерство здравоохранения предложит Кабинету министров усилить карантинные ограничения, сообщил замминистра здравоохранения, главный государственный санврач Виктор Ляшко в ходе брифинга в Киеве в четверг.
"Ситуация с распространением коронавирусной болезни ухудшается, и не только в Украине. Несмотря на рекордный для Украины показатель количества выздоровевших, в больницах на лечении продолжают пребывать более 27 тыс. человек. Сегодня мы хотим предложить правительству установить дополнительные карантинные ограничения в Украине - ограничение деятельности зон питания, детских комнат и развлекательных зон в ТРЦ",- сказал он.
Министерство также намерено "запретить все массовые культурные мероприятия, ограничить деятельность спортзалов, фитнес-центров, бассейнов".
"Запретить деятельность субъектов хозяйствования, которые не соблюдают противоэпидемические нормы, прописанные в постановлении. Это позволит органам контроля применять меры административного воздействия и наказывать тех, кто нарушает противоэпидемические нормы, а те, кто соблюдает, чтобы могли работать в условиях карантинных ограничений",- сказал Ляшко.
Замминистра добавил, что Минздрав будет "рекомендовать субъектам хозяйствования внедрить отдельное время для обслуживания людей старше 60 лет - с 10:00 до 12:00. Это не будет запрещать людям пожилого возраста посещать магазины в другое время".
Кроме того, по словам Ляшко, Минздрав будет рекомендовать установить некоторые ограничения в "красной" зоне эпидопасности.
"Ранее разрешалось определять перечень ограничений, которые действуют на территории, совместно Национальной комиссии по ТЭБ и ЧС и органам местной власти. Сегодня мы предлагаем ввести отдельный показатель - если помимо заболеваемости свыше 320 на 100 тыс. населения, показатель положительных результатов превышает 20% от всех протестированных, мы предлагаем ограничить и не разрешать выбирать из перечня ограничения, а применять весь перечень. В настоящее время такой показатель составляет 19% в среднем по Украине, есть регионы, где такой показатель составляет 42%", - сказал он.
"Мы посмотрели аналитику в европейских регионах и предлагаем в " зонах" разрешить работу магазинов, но с 19:00 до 20:00 вечера, и чтобы количество посетителей не превышало одного на 20 кв. м. Также на территории с "красным" уровнем предлагаем разрешить работу детских садов и школ с 1-го по 4-й классы, с 5=го класса отправлять на дистанционное образование",- добавил Ляшко.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Обмен имитациями: Почему новый план Кравчука — не новый, а выборов в ОРДЛО весной не будет
ТОП-НОВОСТИ
|Разведение сил: Что за новые «зоны безопасности» согласовали на Донбассе
|Пять сценариев для Зеленского. От переговоров с Порошенко до локдауна КС
|Виталий Портников: Может ли Зеленский просто распустить парламент указом, как он это уже делал в 2019 году в нарушение закона?
|Теневая занятость. Как Зе-власть хочет по-новому ловить «трудовых партизан»
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Рада приняла закон о парламентском контроле
|Рада приняла законопроект о госбюджете на 2021 год в первом чтении
|Президентский законопроект о судоустройстве направлен на повторное первое чтение
|Нефть дешевеет 5 ноября на политической неопределенности в США после выборов
|Минэкономики оценивает спад ВВП Украины в III кв.-2020 в 3,6%, за 9 мес.-2020 - в 5,5%
|Прозорро запустило систему электронного документооборота
Это интересно
|Китай представил грандиозный план по отказу от автомобилей с ДВС к 2035 году
|Ford раскрыл стоимость автопилота, который позволит убирать руки с руля
|Porsche раскрыла характеристики самой мощной Panamera
|Disney разработала робота, который способен воспроизводить человеческий взгляд
|Министерство торговли США продолжит настаивать на запрете деятельности TikTok в США
|На украинском рынке появится новый китайский автомобильный бренд
|Умный велосипедный шлем Faro гремит на Kickstarter