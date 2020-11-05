Минфин анонсировал реализацию проекта по электрификации железной дороги за счет ЕБРР

Реализация первого проекта по электрификации железной дороги за счет кредитных средств Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) начнется в 2021 году.

Как передает Укринформ, об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

Команда Министерства финансов совместно с представителями ЕБРР пересмотрели портфель проектов, которые уже реализуются в Украине, и тех, которые сейчас находятся на этапе подготовки.

Одним из проектов является электрификация железной дороги Долинская - Николаев - Колосовка. Кредитное соглашение с ЕБРР на сумму 150 млн евро по этому проекту было ратифицировано в декабре прошлого года. (ЕИБ софинансирует этот проект еще на сумму 150 млн евро).

«Сейчас проходит тендерная процедура, и в следующем году начнутся работы по электрификации участка Долинская - Николаев общей протяженностью 148 километров. Реализация этого проекта повысит пропускную способность железной дороги в направлении Николаевского портового кластера, который является одним из крупнейших в Украине и ежегодно обрабатывает свыше 25 миллионов тонн грузов. Электрификация этого участка также позволит запустить скоростные электропоезда Интерсити+ сообщением Киев - Николаев, с продолжительностью поездки около 5 часов. Хочу отметить, что реализация этого проекта также существенно улучшит экологическую ситуацию в Николаеве, поскольку в результате перехода с дизельных на электрические поезда будет существенно снижен уровень выбросов вредных веществ в атмосферу», - отметил заместитель министра финансов Александр Кава.

Также к концу 2020 года Укрзализныця должна определиться с электрификацией линии Колосовка-Николаев, протяженностью 105 км, которая также может быть профинансирована на кредитные средства ЕБРР и ЕИБ.

ЕБРР является одним из крупнейших институциональных инвесторов в Украине. На стадии реализации находится 8 совместных с ЕБРР проектов общим объемом кредитов на сумму 1 701,0 млн евро. Объем использования средств кредитов ЕБРР по этим проектам по состоянию на 1 ноября 2020 года - 915,2 млн евро (53,8% общей суммы кредита).