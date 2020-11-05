Кабмин поддержал Концепцию по управлению ликвидностью на 2020-2023 годы

Кабинет Министров сегодня, 4 ноября 2020 года, одобрил Концепцию по управлению ликвидностью на 2020-2023 годы.

Как передает Укринформ, об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

Целью Концепции является внедрение эффективного механизма управления ликвидностью единого казначейского счета (ЕКС) и валютных счетов казначейства, который предусматривает возможность своевременного выполнения обязательств клиентов казначейства при минимально возможных расходах, в том числе, за счет повышения качества прогнозирования движения денежных средств.

Консолидация средств на ЕКС и на валютных счетах казначейства предусматривает возможность оперативного получения информации о состоянии и движении средств сектора общего государственного управления. Вместе с тем, необходимы дальнейшие меры, которые бы повысили эффективность управления средствами на счетах казначейства, а именно: утвердить методику прогнозирования движения средств на ЕКС, увеличить горизонт прогнозирования до 6 месяцев, усилить координацию между заинтересованными сторонами, автоматизировать обмен необходимыми данными и тому подобное.

Повышение точности и горизонта прогнозирования позволит уменьшить объемы остатка средств на ЕКС, минимизировать случаи временной нехватки средств для бесперебойного финансирования расходов бюджетов и других выходных потоков.

Соответствующим распоряжением правительства также утвержден План мероприятий по реализации Концепции, подготовленный Министерством финансов.