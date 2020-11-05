Степанов рассказал о возможности введения полного локдауна

Министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, планируют ли в Украине останавливать общественный транспорт в случае нового усиления карантина.

Об этом он сказал в эфире канала "Украина 24".

"Мы не рассматриваем такую необходимость, я имею в виду, если мы говорим в целом по стране", - пояснил он.

Говоря о возможности введения полного локдауна, министр подчеркнул, что это не трудно, но нужно найти баланс.

"И мы должны взвешивать, найти баланс с точки, с другой стороны - с точки зрения работы обычных людей. Мы понимаем, что ввести жесткий локдаун на три недели, месяц, а потом выходить снова - это означает, что большое количество людей просто останется без работы", - сказал глава Минздрава.

Что касается комендантского часа, то эту меру, по словам министра, может ввести только Верховная Рада.

"Комендантский час определен в законодательстве. Для того, чтобы ввести комендантский час, надо вводить чрезвычайное положение. Для этого - решение СНБО, указ президента и голосование в Верховной Раде", - сказал Степанов.