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Степанов рассказал о возможности введения полного локдауна
08:40 05.11.2020 |
Министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, планируют ли в Украине останавливать общественный транспорт в случае нового усиления карантина.
Об этом он сказал в эфире канала "Украина 24".
"Мы не рассматриваем такую необходимость, я имею в виду, если мы говорим в целом по стране", - пояснил он.
Говоря о возможности введения полного локдауна, министр подчеркнул, что это не трудно, но нужно найти баланс.
"И мы должны взвешивать, найти баланс с точки, с другой стороны - с точки зрения работы обычных людей. Мы понимаем, что ввести жесткий локдаун на три недели, месяц, а потом выходить снова - это означает, что большое количество людей просто останется без работы", - сказал глава Минздрава.
Что касается комендантского часа, то эту меру, по словам министра, может ввести только Верховная Рада.
"Комендантский час определен в законодательстве. Для того, чтобы ввести комендантский час, надо вводить чрезвычайное положение. Для этого - решение СНБО, указ президента и голосование в Верховной Раде", - сказал Степанов.
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