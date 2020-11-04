Цены на строймонтажработы в Украине за 9 мес. возросли на 2,2% – Госстат

Цены на строительно-монтажные работы в Украине в январе-сентябре 2020 года возросли на 2,2% по сравнению с январем-сентябрем 2019 года, сообщила Государственная служба статистики (Госстат).

По данным статведомства, с начала года цены увеличились во всех сегментах строительства. Так, в жилом строительстве рост составил 4,2%, нежилом – 0,2%, инженерном – 2,2%.

В сентябре-2020 к сентябрю-2019 стоимость стройработ в жилом строительстве возросла на 5,3%, нежилом – на 2,6%, инженерном – на 8,4%.

Кроме того, Госстат сообщил, что в сентябре по сравнению с августом стоимость работ по строительству жилых и нежилых зданий возросла на 0,9%, инженерных сооружений – на 3,5%.

По его данным, в 2019 году цены на стройработы в Украине возросли на 6% по сравнению с предыдущим годом, тогда как в 2018 году – на 23%.

Показатели приведены без учета аннексированной территории Крыма и Севастополя, а также части оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, отмечает Госстат.