Цены на строймонтажработы в Украине за 9 мес. возросли на 2,2% – Госстат

По данным статведомства, с начала года цены увеличились во всех сегментах строительства. Так, в жилом строительстве рост составил 4,2%, нежилом – 0,2%, инженерном – 2,2%.
В сентябре-2020 к сентябрю-2019 стоимость стройработ в жилом строительстве возросла на 5,3%, нежилом – на 2,6%, инженерном – на 8,4%.
Кроме того, Госстат сообщил, что в сентябре по сравнению с августом стоимость работ по строительству жилых и нежилых зданий возросла на 0,9%, инженерных сооружений – на 3,5%.
По его данным, в 2019 году цены на стройработы в Украине возросли на 6% по сравнению с предыдущим годом, тогда как в 2018 году – на 23%.
Показатели приведены без учета аннексированной территории Крыма и Севастополя, а также части оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, отмечает Госстат.