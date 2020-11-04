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Кабмин ликвидировал Государственную социальную службу
16:54 04.11.2020 |
Кабинет министров принял решение ликвидировать Государственную социальную службу.
Соответствующее постановление было принято на сегодняшнем заседании правительства.
Как сказано в пояснительной записке к документу, тем самым правительство изменило механизм создания Национальной социальной сервисной службы Украины - ранее предлагалось реорганизовать Госсоцслужбу.
В июне 2020 года министр социальной политики Марина Лазебная анонсировала создание Национальной социальной сервисной службы на базе Государственной социальной службы.
10 апреля 2014 года Кабинет министров Украины ликвидировал Государственную службу занятости, передав все функции службы Министерству социальной политики.
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