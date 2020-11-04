Рада «завернула» законопроект о кассовых аппаратах для «упрощенцев»

Верховная Рада отправила на повторное первое чтение законопроект об отсрочке введения кассовых аппаратов для «упрощенцев».

Как передает корреспондент Укринформа, такое решение поддержали 254 нардепа.

Для принятия законопроекта №4313 "О внесении изменений в раздел ХХ "Заключительные и переходные положения "Налогового кодекса Украины и других законодательных актов о переносе сроков вступления в силу норм по детенизации расчетов в сфере торговли и услуг" в первом чтении депутатам не хватило голосов. За это проголосовали 212 парламентариев при минимально необходимых 226.

"Целью указанного законопроекта является перенос норм относительно обязательного применения РРО и/или программного РРО субъектами хозяйствования при осуществлении расчетных операций, а также специальный порядок рассмотрения жалоб покупателей на «кэшбек» до 01.01.2020 года", - говорится в пояснительной записке.

Законопроектом предлагается внесение таких изменений:

* перенос на 01.01.2022 года требования обязательного применения РРО субъектами хозяйствования, которые должны применять РРО с 01.01.2021 года;

* перенос на 01.01.2022 года требования относительно обязательного применения РРО субъектами хозяйствования, которые должны применять РРО с 01.04.2021 года;

* перенос на 01.01.2022 года введения специального порядка рассмотрения жалоб покупателей на "кэшбек" и компенсации части штрафных санкций.

Как сообщал Укринформ, под стенами парламента 3 ноября прошел митинг малых и средних предпринимателей, которые требовали от народных депутатов принять законопроекты №3853-1 (2), №3993, направленные на защиту упрощенной системы налогообложения, учета и отчетности. Также митингующие призвали власти не вводить карантин для малого и микробизнеса.

Законопроекты №3853-1, №3853-2 и №3993 предусматривают отмену обязательного использования фискализированных РРО ФЛПами-упрощенцами и закладывают основу для развития упрощенной системы налогообложения, учета и отчетности.

Также параллельно под ВР проходил митинг предпринимателей, которые требовали от парламентариев не поддерживать проекты законов о внесении изменений в Налоговый кодекс и некоторые другие законодательные акты Украины №3853-1 и №3853-2.

Председатель ВР Дмитрий Разумков по итогам совещания с руководителями фракций и групп и председателем Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данилой Гетманцевым во вторник заявил, что руководители всех депутатских фракций и групп договорились, что парламент отсрочит применение кассовых аппаратов для упрощенной системы налогообложения до 1 января 2022 г.

Вечером 3 ноября в ВР был зарегистрирован законопроект №4313 "О внесении изменений в раздел ХХ "Заключительные и переходные положения "Налогового кодекса Украины и других законодательных актов о переносе сроков вступления в силу норм по детенизации расчетов в сфере торговли и услуг". Его авторами являются народные депутаты от разных фракций во главе с Председателем Верховной Рады Дмитрием Разумковым.