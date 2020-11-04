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Госгеонедра продали на аукционе спецразрешений на свыше 15 миллионов
14:02 04.11.2020 |
Государственная служба геологии и недр Украины реализовала через ProZorro.Продажи специальные разрешения на добычу полезных ископаемых, общая стоимость проданных лицензий составила 15,4 млн грн - почти в три раза больше их начальной совокупной стоимости.
Об этом сообщает пресс-служба Госгеонедр, передает Укринформ.
"Завершились седьмые электронные торги по продаже специальных разрешений на добычу полезных ископаемых. Традиционно конкурентные соревнования за право разрабатывать недра проходили в формате онлайн, за их ходом мог наблюдать любой желающий. Инвесторы приобрели семь лотов - лицензии на участки с залежами янтаря, марганцевых руд, гранита, кварцевого песка, известняков. Общая стоимость проданных лицензий составила 15 427 077 грн - почти в три раза больше их начальной совокупной стоимости", - говорится в сообщении.
Самую высокую цену заплатили за янтароносное месторождение - 10,02 млн грн, следующие после него самые дорогие лоты: Карванское месторождение (кварцевый песок) - 2,94 млн грн и Участок 1 Кальницкого месторождения (гранит) - 2,1 млн грн. Эти средства победители аукционов платят непосредственно в Государственный бюджет Украины.
"Привлечение инвестиций в отечественную добычу - один из приоритетов работы регулятора. В этом году Госгеонедра провели семь аукционов, по результатам которых продали 43 спецразрешения общей стоимостью свыше 800 млн грн", - рассказали в Госгеонедрах.
Еще три участка, - с залежами фосфоритов, известняка и гранита, - которые были предложены недропользователям, но не заинтересовали инвесторов, будут выставлены на повторные торги с 50% дисконтом от начальной стоимости объектов.
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