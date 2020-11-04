Бюджетный комитет Рады предлагает расширить предоставление госгарантий на кредиты госбанков энергетикам

Бюджетный комитет Верховной Рады Украины предлагает разрешить предоставление государственных гарантий не только по кредитам международных финансовых организаций (МФО), но и по кредитам государственных банков для энергетиков, передает Энергореформа.

Такое предложение содержится в проекте постановления о бюджетных выводах профильного комитета Рады к внесенному Кабинетом министров проекту госбюджета на 2021 год.

Предлагаемая комитетом формулировка п.3 ст.6 законопроекта о госбюджете: "(Государственные гарантии могут предоставляться - ЭР) по решению Кабинета Министров для обеспечения выполнения долговых обязательств субъекта хозяйствования государственного сектора экономики, который осуществляет деятельность в сфере производства и/или передачи электроэнергии в Украине, перед международными финансовыми организациями и/или государственными банками с целью поддержания его ликвидности и устойчивости работы".

Как сообщала Энергореформа, Министерство энергетики Украины призывает Верховную Раду в ближайшее время решить вопрос предоставления государственных гарантий энергокомпаниям для получения кредитов госбанков и международных финансовых организаций.

По данным министерства, при условии предоставления госгарантий госкомпании ТЭК, в частности, НЭК "Укрэнерго", смогут привлечь до 10 млрд грн кредитных средств государственных банков, ЕБРР и других МФО на выгодных условиях. Привлечение кредитов под госгарантии - один из нетарифных методов урегулирования ситуации с неплатежами на рынке электроэнергии, позволяющий избежать повышения тарифа "Укрэнерго" на передачу.

Ранее Верховная Рада отклонила правительственный законопроект №3960 о внесении изменений в закон о госбюджете на 2020 год относительно предоставления по решению правительства государственных гарантий для международного кредитования проектов в сфере электроэнергетики. "Укрэнерго", в частности, планировало взять кредитные средства у МФО, чтобы рассчитаться с долгами перед производителями электроэнергии из ВИЭ, а также снизить нагрузку на потребителей путем меньшего повышения тарифа компании на передачу электроэнергии.