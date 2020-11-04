Рынок новых коммерческих авто в Украине в октябре вырос на 11%

За прошедший месяц на украинском рынке было реализовано и зарегистрировано 1250 новых грузовых и спец машин.

По сравнению с прошлым годом октябрьский спрос на новые коммерческие автомобили увеличился почти на 11%, сообщает Укравтопром.

Более четверти этого сегмента автомобильного рынка охватила марка RENAULT, чьи продажи выросли почти на 40% до 353 авто. Это лучший результат прошедшего месяца.

На второй строчке октябрьского рейтинга FIAT - 135 реализованных новых коммерческих авто, что на 1,5% больше, чем в прошлом году.

Третий результат у CITROEN - 105 регистраций, или на 69% больше, чем годом ранее.

На четвертой позиции рейтинга сразу две марки МАЗ (-5%) и PEUGEOT (-11%), в зачете которых по 80 новых машин.

Прибавив к своему прошлогоднему результату 23% реализовав за месяц 79 новых коммерческих авто, замыкает пятерку лидеров - FORD.

Динамика лидеров рынка:



Всего с января по октябрь 2020 года в Украине было зарегистрировано 8965 новых коммерческих авто, что на 9% меньше, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.