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Рынок новых коммерческих авто в Украине в октябре вырос на 11%
22:56 03.11.2020 |
За прошедший месяц на украинском рынке было реализовано и зарегистрировано 1250 новых грузовых и спец машин.
По сравнению с прошлым годом октябрьский спрос на новые коммерческие автомобили увеличился почти на 11%, сообщает Укравтопром.
Более четверти этого сегмента автомобильного рынка охватила марка RENAULT, чьи продажи выросли почти на 40% до 353 авто. Это лучший результат прошедшего месяца.
На второй строчке октябрьского рейтинга FIAT - 135 реализованных новых коммерческих авто, что на 1,5% больше, чем в прошлом году.
Третий результат у CITROEN - 105 регистраций, или на 69% больше, чем годом ранее.
На четвертой позиции рейтинга сразу две марки МАЗ (-5%) и PEUGEOT (-11%), в зачете которых по 80 новых машин.
Прибавив к своему прошлогоднему результату 23% реализовав за месяц 79 новых коммерческих авто, замыкает пятерку лидеров - FORD.
Динамика лидеров рынка:
Всего с января по октябрь 2020 года в Украине было зарегистрировано 8965 новых коммерческих авто, что на 9% меньше, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.
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