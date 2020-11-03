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Рада перенаправила 557 миллионов гривень на борьбу с коронавирусом
15:58 03.11.2020 |
Верховная Рада в ходе сегодняшнего заседания приняла закон о перенаправлении 557 млн грн на борьбу с последствиями эпидемии коронавируса.
Как передает корреспондент УНИАН, за принятие законопроекта «О внесении изменений в Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2020 год» о государственных заимствованиях» (№ 3040а) во втором чтении и в целом проголосовали 296 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.
Представляя законопроект, глава парламентского Комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий сообщил, что документ принимается с целью привлечения дополнительных ресурсов для борьбы с последствиями COVID-19.
«Фактически этим законопроектом разблокируется возможность получения финансовых ресурсов от МБРР для реализации проекта «Улучшение здравоохранения на службе у людей». С этой целью предлагается увеличить на 557 млн грн государственные плановые назначения МОЗ на 2020 год по соответствующей бюджетной программе путем перераспределения средств госбюджета на текущий год», - сказал Радуцкий.
По его словам, указанные средства, в частности, планируется потратить на закупку лабораторного оборудования, расходных материалов, тест-систем и холодильного оборудования для лабораторных центров в соответствии с договорами с агентствами ООН для поддержки мер по борьбе с COVID-19.
«Это позволит обеспечить эффективное использование средств соответствующих займов, которые будут работать сегодня там, где нужно государству. Кроме того, Украине не придется платить комиссию за несвоевременное использование заемных средств», - подчеркнул Радуцкий.
Согласно пояснительной записке к документу, средства в размере 556,7 млн грн будут перенаправлены на указанные цели за счет уменьшения годовых плановых назначений по бюджетным программам «Реконструкция, капитальный ремонт и техническое переоснащение магистрального газопровода Уренгой-Помары-Ужгород» (на 540 млн грн), «Модернизация системы социальной поддержки населения Украины» (на 7,6 млн грн), а также уменьшения объемов плановых назначений по проекту «Улучшение здравоохранения на службе у людей» на 9,1 млн грн для отображения одноразовой комиссии МБРР за предоставление займа.
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