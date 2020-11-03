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«Евробляхеры» выдвигают новые требования, хотя должны выполнять уже взятые обязательства - Тарас Качка
17:01 03.11.2020 |
В Минэкономики раскритиковали позицию владельцев автомобилей на еврономерах, которые отказываются выполнять взятые на себя обязательства, а лишь выдвигают новые требования.
Как передает Укринформ, об этом написал в Фейсбуке заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства, торговый представитель Украины Тарас Качка.
«Под моими окнами клаксонит АвтоЕвроСила. На самом деле это ненужная демонстрация силы, потому что и профильные министерства и правительство, и Офис Президента постоянно ведут диалог с АвтоЕвроСила. Поэтому власть слышит, и очень даже слышит. И уже несколько раз шла навстречу «евробляхерам», давая возможность растаможить авто по льготным ставкам», - констатировал он.
Кроме того, по словам Качки, осознавая, что завышенные общие ставки налогов при растаможивании являются причиной протестов, правительство вместе с народными депутатами разработали алгоритм постепенного снижения ставки растаможки.
При этом замминистра отметил, что поиск консенсуса предполагает взаимные права и обязанности. «В частности, обязанность владельцев «евроблях» - растаможить авто в соответствии с достигнутыми договоренностями. Кроме того, владельцы «евроблях» должны нести такую же ответственность, как и другие владельцы авто, как это предлагается соответствующим проектом постановления КМУ», - подчеркнул он.
По убеждению Качки, это справедливые обязанности и протестовать против них - это пренебрежение к обществу и к себе, ведь это несоблюдение ранее достигнутого компромисса.
«Несмотря на это, правительство и дальше готово вести диалог», - добавил он.
Как сообщалось, утром 3 ноября под зданием Верховной Рады в Киеве владельцы автомобилей на еврономерах требуют от депутатов принять законопроект №3704 о доступной растаможке авто.
Верховная Рада в ноябре 2018 года существенно повысила штрафы за незаконное использование автомобиля на иностранной регистрации.
В декабре 2019 года парламент отложил введение увеличенных штрафов за нарушение ввоза авто на еврономерах.
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