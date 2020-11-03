Цена лицензии на добычу янтаря на Будрийском участке на аукционе выросла с 0,3 млн грн до 10 млн грн

Согласно информации на сайте аукциона, за 5-летнее право геологического исследования этого участка и его опытно-промышленную разработку боролись еще четыре компании, в том числе ООО "Строительная компания "Дейто" предложила 10,01 млн грн, "Лейкстоун" – 4 млн грн, "Хупо Се Трейд" – 3,83 млн грн и "Амберлайт" – 1,05 млн грн.
Уточняется, что стоимость геологической информации – 0,18 млн грн, аукционной документации – 0,01 млн грн.
Собственником созданного в 2013 году "Инфокор Украина", согласно госреестру, является киевлянин Сергей Камратов.
Компания в 2019 году увеличила выручку на 18,8% – до 2,45 млн грн, получив чистую прибыль 0,3 млн грн по сравнению с чистым убытком 0,38 млн грн годом ранее.
В данных департамента коммунальной собственности Киева содержится информация о согласовании "Инфокор Украина" аренды здания на 150 м под кафе на пляже в Днепровском районе Киева.