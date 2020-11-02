Индекс ожиданий деловой активности в октябре снизился до 47,8 п.п. из 100 - НБУ

Индекс ожиданий деловой активности (ИОДА), рассчитываемый Национальным банком Украины (НБУ), в октябре снизился на 1,6 пункта (п.) - до 47,8 после роста в сентябре (на 1,5 п.) и августе (на 1 п.), однако остается ниже нейтрального значения в 50 пунктов и сигнализирует о преобладании пессимистических ожиданий бизнеса.

"После нескольких месяцев позитивной динамики, ожидания предприятий внось ухудшились.(...) Один из ключевых факторов ухудшения уровня ожиданий - это рост количества заболеваний коронавирусом", - сообщил директор департамента статистики и отчетности Юрий Половнев в видеообращении, размещенном на странице в Facebook в понедельник.

Согласно отчету на сайте Нацбанка, ожидания респондентов промышленности снизились ниже нейтрального: до 47,5 п. с 50,1 п. в сентябре. В частности, ухудшились оценки по объемам произведенной продукции и незавершенного производства, а также запасов сырья и материалов, диффузные индексы (ДИ) снизились до 48,2, 45.5 и 46.4, соответственно (в сентябре - 55.5, 52,7 и 51,8, соответственно).

Помимо этого, сохраняются высокие ожидания относительно роста цен на сырье и материалы и на свою продукцию, а также ожидаются сокращения общей численности работников.

Вместе с этим, ожидается увеличение объема новых экспортных заказов на продукцию, в частности ДИ вырос до 56,6 (в сентябре - 45,3).

Также, до уровня ниже нейтрального опустились оценки экономических перспектив сферы услуг - до 47,4 п. с 52,2 п. в сентябре из-за все еще низкого инвестиционного спроса и неблагоприятной внешней конъюнктуры. Респонденты ожидают сокращения объемов предоставленных услуг до 49,2 (с 53,8 в сентябре) и общего количества работников до 44,2 (с 51,5 в сентябре).

Согласно отчету, из-за сезонного снижения деловой активности в секторе, а также неопределенности и неурегулированностьи на рынке недвижимости самые пессимистические настроения сохраняются у предприятий строительства, индекс ожиданий которых снизился до 32,5 п. с 33,5 п. в сентябре.

Указывается, что респонденты продолжают ожидать сокращения объемов строительства, объемов новых заказов, а также объемов закупки сырья и материалов: ДИ по каждому из показателей - 25 (в сентябре - 22.2, 16.7 и 27.8 соответственно).

Кроме того, из-за ухудшения деловой активности предприятий строительства ожидается дальнейшее сокращение общей численности работников: ДИ в октябре снизился до 33.3 (в сентябре 38.9).

Согласно документу, торговля - единственный сектор, в котором преобладают оптимистичные ожидания, в частности ДИ сектора вырос до 52.3 (в сентябре - 46.4).

Отмечается, что респонденты в октябре ожидали увеличения товарооборота (ДИ вырос до 57,9 с 47,3 в сентябре) и объемов закупки товаров для продажи (до 55,3 с 44,6), а также численности работников (до 48,7 с 47.3)

Кроме того, сохранились высокие ожидания по росту стоимости товаров, закупленных для продажи( ДИ снизился до 64.5 с 68.9 в сентябре).

Как сообщалось, НБУ ввел ИОДА как новый инструмент оперативной оценки и отслеживания тенденций развития экономики в июле-2019, тогда его значение составило 52,4 п. После повышения ожиданий предприятий в августе (до 54,5 п.) и в сентябре (до 56,6 п.) в октябре они снизились (до 52,2 п.), а в ноябре стали пессимистическими, преодолев рубеж в 50 пунктов (49,1 п.), и продолжили снижение в декабре (до 48,6 п.).

В январе-2020 оценки предприятий снижались (до 40,3 п) и после роста в феврале (до 51,2 п.) продолжили падение в марте (до 45,8 п.) и в апреле (до 29,9 п.). Вместе с тем, после снижения индекс рос в мае (до 36,6 п.), в июне (до 45,5 п.), в июле (до 46,9 п.), в августе (до 47,9 п.) и в сентябре (49,4 п.).