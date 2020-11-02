Госбюджет в октябре-2020 перевыполнен на 9,8% от плана – Госказначейство

Доходы государственного бюджета в октябре 2020 года составили 77,2 млрд грн, что на 9,8% превышают плановый показатель и на 8,5% - прошлогодний уровень, свидетельствуют данные Государственной казначейской службы (ГКСУ).

Согласно обнародованной в понедельник информации, общий фонд бюджета в октябре получил 65,08 млрд грн, что на 14,8% больше плана и на 6,4% превышает показатель октября-2019.

По данным ГКСУ, в целом доходы госбюджета за десять месяцев 2020 года составили 842,31 млрд грн, что сократило отставание от плана до 0,9% с 1,5% по итогам девяти мсесяцев.

Еще лучше ситуация с общим фондом, который за январь-октябрь этого года получил 720,46 млрд грн, или всего на 0,2% меньше плана, тогда как по итогам января-сентября план был недовыполнен на 1,5%.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, доходы госбюджета-2020 за 10 месяцев возросли всего на 3,9%, в том числе общего фонда – на 1,2%.

Как указало казначейство, таможня в октябре принесла 29,97 млрд грн, что на 4,3% меньше плана и на 1,2% ниже показателя октября-2019. По итогам 10 месяцев таможенные поступления составили 234,58 млрд грн, отстав от ожидаемого уровня на 12,9%, а от прошлогоднего – на 10,8%.

Налоговые поступления в октябре превысили план на 41,9% и были выше октября прошлого года на 14,7%, составив 32,12 млрд грн. По итогам 10 месяцев налоговая перевыполнила план на 9,3% при поступлениях в 419,43 млрд грн, что на 16,8% больше показателя за январь-октябрь-2019.

Согласно данным ГКСУ, возмещение налога на добавленную стоимость (НДС) в октябре возросло до 1,88 млрд грн с 11,5 млрд грн в сентябре и 8,57 млрд грн в августе, а в целом за 10 месяцев составило 116,4 млрд грн, что на 11,2% меньше показателя за 10 месяцев прошлого года.

Доходы местных бюджетов в октябре-2020 были на 11,8% выше ожидаемого уровня - 27,96 млрд грн, что на 10,6% выше прошлогоднего показателя. За 10 месяцев местные бюджеты получили 239,94 млрд грн, что на 4% ниже плана, но на 4,1% больше показателя за аналогичный период прошлого года.

Поступления от ЕСВ составили в минувшем месяце 26,55 млрд грн, что на 12,8% больше, чем в октябре-2019.

В целом за январь-октябрь-2020 поступления от ЕСВ выросли на 6,4% к аналогичному периоду 2019-го и достигли 236,48 млрд грн.

Как сообщалось, доходы госбюджета определены в 2020 году в размере 979,55 млрд грн (в том числе 858,75 млрд грн по общему фонду), расходы – 1 трлн 270,14 млрд грн (по общему фонду – 1 трлн 138,42 млрд грн).