В октябре украинский авторынок вырос в объемах, но отстал от прошлогоднего

В октябре рынок новых легковых автомобилей продемонстрировал лучший результат с начала года, но при этом не дотянул до объема годовой давности.

За месяц украинский автопарк пополнили 8,4 тыс. новых легковых авто или на 6% меньше, чем годом ранее, сообщает Укравтопром.

Наибольшим спросом, как и годом ранее, пользовались автомобили марки RENAULT, которых было зарегистрировано 1431 шт. Однако по сравнению с прошлым годом октябрьская реализация новых Рено в Украине уменьшилась на 22%.

Сохранила свою прошлогоднюю позицию и японская марка TOYOTA, регистрации автомобилей которой выросли на 11% до 1365 ед.

Опять на третьей позиции в рейтинге Kia, практически продублировав свой прошлогодний результат - 830 зарегистрированных авто.

Чешская SKODA, которая год назад замыкала лидирующую пятерку, увеличила реализацию на 10%, до 593 авто, и поднялась на четвертое место.

Спрос на автомобили марки VOLKSWAGEN упал на 11% в годовом исчислении, но результата в 536 зарегистрированных авто с запасом хватило на пятое место.

Также в ТОП-10 октября 2020 вошли такие марки: Nissan - 399 шт. (-15%); Peugeot - 339 шт. (+46%); Hyundai - 304 шт. (-34%); Ford - 228 шт. (+12%); Mercedes-Benz - 202 шт. (+21%).

По итогам прошедшего месяца титул бестселлера на украинском рынке новых легковых автомобилей достался автомобилю KIA Sportage. Этот компактный кроссовер в октябре выбрали 788 покупателей.

Всего с начала года украинцы приобрели и поставили на учет 68,5 тыс. новых легковых автомобилей, что на 3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.