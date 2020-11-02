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В октябре украинский авторынок вырос в объемах, но отстал от прошлогоднего
19:17 02.11.2020 |
В октябре рынок новых легковых автомобилей продемонстрировал лучший результат с начала года, но при этом не дотянул до объема годовой давности.
За месяц украинский автопарк пополнили 8,4 тыс. новых легковых авто или на 6% меньше, чем годом ранее, сообщает Укравтопром.
Наибольшим спросом, как и годом ранее, пользовались автомобили марки RENAULT, которых было зарегистрировано 1431 шт. Однако по сравнению с прошлым годом октябрьская реализация новых Рено в Украине уменьшилась на 22%.
Сохранила свою прошлогоднюю позицию и японская марка TOYOTA, регистрации автомобилей которой выросли на 11% до 1365 ед.
Опять на третьей позиции в рейтинге Kia, практически продублировав свой прошлогодний результат - 830 зарегистрированных авто.
Чешская SKODA, которая год назад замыкала лидирующую пятерку, увеличила реализацию на 10%, до 593 авто, и поднялась на четвертое место.
Спрос на автомобили марки VOLKSWAGEN упал на 11% в годовом исчислении, но результата в 536 зарегистрированных авто с запасом хватило на пятое место.
Также в ТОП-10 октября 2020 вошли такие марки: Nissan - 399 шт. (-15%); Peugeot - 339 шт. (+46%); Hyundai - 304 шт. (-34%); Ford - 228 шт. (+12%); Mercedes-Benz - 202 шт. (+21%).
По итогам прошедшего месяца титул бестселлера на украинском рынке новых легковых автомобилей достался автомобилю KIA Sportage. Этот компактный кроссовер в октябре выбрали 788 покупателей.
Всего с начала года украинцы приобрели и поставили на учет 68,5 тыс. новых легковых автомобилей, что на 3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
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