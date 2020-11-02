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Остатки на Едином казначейском счете в октябре сократились на 28,8% - Госказначейство
15:57 02.11.2020 |
Остатки средств на Едином казначейском счете (ЕКС) на начало ноября 2020 года составили 15,15 млрд грн, что на 28,8%, или 6,13 млрд грн меньше по сравнению с показателем на начало октября, сообщила Государственная казначейская служба Украины (ГКСУ) в понедельник.
Согласно данным казначейства, годом ранее в этот период остатки на ЕКС были в 3,5 раза выше - 53,09 млрд грн.
По данным Нацбанка, остаток средств на корсчетах банков на 2 ноября составил 55,56 млрд грн, что на 3,53 млрд грн больше, чем месяцем ранее.
Как сообщалось, остатки на ЕКС сокращаются четыре месяца подряд после достижения в начале июля абсолютного максимума за всю историю - 75,7 млрд грн. В частности, в сентябре они снизились на 53,4%, или 24,38 млрд грн, а в августе - на 11,7% или 6,04 млрд грн.
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