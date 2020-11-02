Суд отказал «ПРОЗОРРО» в удовлетворении иска к Счетной палате

Окружной административный суд города Киева отказал Государственному предприятию «ПРОЗОРРО» в удовлетворении иска об отмене отдельных выводов и рекомендаций решения Счетной палаты о результатах эффективности использования и распоряжения имуществом ГП «ПРОЗОРРО», которое имеет финансовые последствия для бюджета.

Как передает Укринформ, об этом сообщает пресс-служба суда.

«Окружной административный суд города Киева завершил рассмотрение дела по иску Государственного предприятия «ПРОЗОРРО» к Счетной палате Украины. Истец просил суд отменить отдельные выводы и рекомендации Решения Счетной палаты Украины к Отчету о результатах эффективности использования и распоряжения имуществом ГП «ПРОЗОРРО», которое имеет финансовые последствия для бюджета», - говорится в сообщении.

Как отмечается, речь идет об обжаловании выводов Счетной палаты Украины «о возмещении излишне полученных в 2016 2017 гг. и I полугодии 2018 года генеральным директором ГП «ПРОЗОРРО» Василием Задворным квартальных премий и вознаграждения, неправомерном увеличении предприятием первоначальной стоимости нематериальных активов, нарушении порядка исправления ошибок в финансовой отчетности предприятия за 2016 год и др».

Сообщается, что в ходе рассмотрения дела судом установлено, что указанное выше решение Счетной палаты Украины не содержит процедурных нарушений, о которых заявлял истец, а другие доводы противоправности решения не были приведены.

Также суд считает, что обжалуемое решение принято ответчиком в порядке, способом и в пределах предоставленных ему полномочий и соответствует критериям, установленным частью 2 статьи 2 КАС Украины.

«Учитывая вышесказанное, Окружной административный суд города Киева отказал ГП «ПРОЗОРРО» в удовлетворении иска», - говорится в сообщении.

Отмечается, что решение вступает в законную силу в порядке, предусмотренном ст. 255 Кодекса административного судопроизводства и может быть обжаловано в апелляционном порядке полностью или частично по правилам, установленным ст. ст. 293, 295-297 КАС Украины.

