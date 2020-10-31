Задолженность населения за жилкомуслуги в сентябре сократилась на 1,4% – Госстат

Задолженность населения Украины по оплате жилищно-коммунальных услуг в сентябре 2020 года сократилась на 1,4% к августу и составила 49,4 млрд грн (без учета электроэнергии).

Согласно данным Государственной службы статистики (Госстат), в целом в сентябре украинцы уплатили за жилкомуслуги 9,1 млрд грн, что составило 110,3% начисленной за этот месяц суммы. За поставку электроэнергии уплачено 5 млрд грн.

Наиболее высокий уровень оплаты жилкомуслуг в сентябре-2020 зафиксирован в Херсонской (124,1% суммы начислений, за счет погашения долгов предыдущих периодов), Харьковской (117,2%), Полтавской (115,9%) и Днепропетровской (115,7%) областях.

Наиболее низкий уровень оплаты – во Львовской, Волынской, Луганской, Тернопольской, Черновицкой и Черниговской областях (98-105% суммы начислений).

По данным Госстата, с начала 2020 года с населением заключено 35,3 тыс. договоров о погашении реструктуризированной задолженности за жилкомуслуги на общую сумму 408,9 млн грн. Сумма внесенных платежей с учетом долгосрочных договоров составила 230 млн грн.

Данные приведены без учета аннексированного Крыма и Севастополя, а также части временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.