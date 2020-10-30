НБУ ожидает выход инфляции за верхнюю границу целевого диапазона во II кв.-2021

Рост потребительских цен в Украине в 2021 году ускорится до 6,5% под влиянием оживления экономики, эффекта от текущего ослабления гривны. На инфляцию также будет влиять значительное повышение минимальной зарплаты, что будет способствовать оживлению внутреннего спроса.

Об этом говорится в Инфляционном отчете Национального банка Украины за октябрь 2020 года.

Как отмечается в документе, слабая инфляционная динамика в течение III квартала обусловила уменьшение прогноза НБУ по инфляции на 2020 год с 4,7% до 4,1% г/г.

По данным НБУ, ускорение инфляции в конце 2020 года и ее возвращение в целевой диапазон 5% ± 1. п. будет предопределяться прежде всего последующим восстановлением экономической активности на фоне сохранения мягкой монетарной и фискальной политики, а также подорожанием энергоносителей, в частности природного газа.

"Впрочем, выход за верхнюю границу целевого диапазона будет временным. НБУ допускает кратковременное отклонение инфляции от цели ради сохранения монетарных стимулов для восстановления экономики. Базовая инфляция также ускорится до 5,4% к концу 2021 года", - говорится в документе.

На возвращение инфляции к цели будет направлено постепенное формирование более жестких монетарных условий по мере выхода экономики из кризиса. "Это позволит вернуть инфляцию в целевой диапазон 5% ± 1. п. в начале 2022 года и снизить базовую инфляцию до 4% в 2022 году", - отметили в НБУ.

Напомним, в октябре Национальный банк Украины (НБУ) улучшил прогноз по инфляции в Украине на 2020 год. НБУ прогнозирует, что рост потребительских цен к концу 2020 года составит 4,1%. В июле НБУ ожидал инфляцию на уровне 4,7%.