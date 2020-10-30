НБУ прогнозирует дефицит бюджета госсектора в 2020г в 6,5% ВВП, в 2021-м - в 4% ВВП

Национальный банк Украины (НБУ) прогнозирует дефицит сектора общегосударственного управления (СОГУ) в 2020 году на уровне 6,5%, в 2021-м – 4% ВВП и в 2022-м – 3% ВВП, сообщается в инфляционном отчете центробанка, размещенном на его сайте в четверг вечером.

"По возвращении экономики к устойчивому росту потребность в значительных фискальных стимулах со стороны государства уменьшится, одновременно возрастет актуальность улучшения долговой позиции. Поэтому дефицит СОГУ будет постепенно сокращаться: с 6,5% ВВП в 2020 году до 4% ВВП – в 2021 году и до 3% ВВП – в 2022 году", – говорится в отчете.

Регулятор также ожидает, что фискальная политика до конца 2020 года для противодействия негативным последствиям кризиса будет стимулирующей.

Как сообщалось, госбюджет на 2020 год предусматривает дефицит на уровне 7,5% ВВП, а проект госбюджета на 2021-й построен исходя из дефицита в 6% ВВП.

Однако Украина может завершить этот год с дефицитом ниже установленных 7,5%, полагает министр финансов Сергей Марченко и ряд экспертов. В частности, старший финансовый аналитик инвестгруппы ICU Тарас Котович поясняет, что в 2020 году показатель дефицита госбюджета может быть ниже запланированного из-за высокого недофинансирования расходной части.