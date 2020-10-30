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Буславец объяснила, как будут закрывать шахты в Украине
09:08 30.10.2020 |
Трансформация угольных регионов должна проходить с учетом потребностей шахтеров в трудоустройстве и социальном обеспечении.
Об этом заявила и.о. министра энергетики Ольга Буславец во время онлайн-встречи с профсоюзами горняков, сообщает Укринформ со ссылкой на пресс-службу Минэнерго.
По ее словам, опыт других европейских государств показал, что угольная реформа - это длительный и затратный процесс, одновременно для Украины он является неотвратимым.
«Мы должны двигаться по этому пути. Чувствуя преимущества и недостатки тех или иных мер по трансформации непосредственно «на местах», профсоюзы также могут нарабатывать предложения для смягчения ситуации, привлечения инвесторов в угольные регионы», - отметила Ольга Буславец.
По мнению руководителя министерства, "горнякам важно увидеть перспективы трудоустройства в других сферах и понять, что государство не оставит их на произвол судьбы".
«У нас нет планов за один-два года все закрыть и распустить людей. Все будет происходить таким образом, чтобы учесть все потребности людей, живущих в угольных регионах. Нужно показать людям перспективы, где именно они смогут зарабатывать деньги, чтобы содержать свои семьи», - отметила Буславец.
Как сообщалось, для успешного внедрения реформы Министерство подготовило предложения по пилотным проектам трансформации угольных шахт, которые позволят не только решить проблему отдельных городов, но и сконцентрировать положительный опыт для того, чтобы постепенно распространить его на всю отрасль.
К реализации пилотных проектов планируется привлечь международных партнеров. Они уже выразили свою заинтересованность не только в пилотных проектах, но и во внедрении реформы в Украине в целом.
В частности, министр экономики и энергетики ФРГ предложил создать мультифонд, в который Германия готова вложить первый взнос в размере 20 млн евро и призывает к участию другие государства. Великобритания предложила присоединиться к Безугольному альянсу, который даст возможность привлечь финансовый ресурс для реформирования угольной отрасли.
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