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Кабмин обязал Нацполицию выявлять незарегистрированные автомобили, ввезенные в Украину на срок более 30 суток
Кабинет Министров уполномочил Национальную полицию выявлять незарегистрированные гражданами транспортные средства, ввезенные в Украину на срок более 30 дней. Соответствующее постановление, которое вносит изменения в положение о Нацполиции, принято на заседании Кабмина в среду.
Также полиция уполномочена принимать меры по выявлению случаев неправомерного управление транспортом, по которому нарушены сроки временного ввоза, а также по выявлению неправомерного разукомплектования таких транспортных средств.
Таким образом, Кабмин привел положение о Нацполиции в соответствие с новым законодательством, в частности законами об изменениях в Таможенный кодекс в части ввоза транспортных средств.
Означает ли это, что патрульная полиция начнет активно выявлять авто на "еврономерах" с просроченными сроками пребывания в Украине? - пока вопрос. Ведь и в прошлом году полиции давали доступ к таможенным базам, либо проводилось совместное патрулирование, которое позволяло оперативно выяснять сроки пребывания авто иностранной регистрации на территории Украины.
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