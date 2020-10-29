Кабмин обязал Нацполицию выявлять незарегистрированные автомобили, ввезенные в Украину на срок более 30 суток

Кабинет Министров уполномочил Национальную полицию выявлять незарегистрированные гражданами транспортные средства, ввезенные в Украину на срок более 30 дней. Соответствующее постановление, которое вносит изменения в положение о Нацполиции, принято на заседании Кабмина в среду.

Также полиция уполномочена принимать меры по выявлению случаев неправомерного управление транспортом, по которому нарушены сроки временного ввоза, а также по выявлению неправомерного разукомплектования таких транспортных средств.

Таким образом, Кабмин привел положение о Нацполиции в соответствие с новым законодательством, в частности законами об изменениях в Таможенный кодекс в части ввоза транспортных средств.

Означает ли это, что патрульная полиция начнет активно выявлять авто на "еврономерах" с просроченными сроками пребывания в Украине? - пока вопрос. Ведь и в прошлом году полиции давали доступ к таможенным базам, либо проводилось совместное патрулирование, которое позволяло оперативно выяснять сроки пребывания авто иностранной регистрации на территории Украины.