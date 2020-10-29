Объем поступлений наличных в кассы банков за 9 мес.-2020 сократился на 9,5%, а объем выдачи - на 3,8% - НБУ

Объем поступлений наличных денег в кассы украинских банков по итогам января-сентября 2020 года составил 1525,4 млрд грн, что на 9,5% меньше, чем за девять месяцев прошлого года, сообщил Национальный банк Украины (НБУ) в Facebook в среду.

Согласно данным регулятора, объем выдачи наличных из касс по итогам этого периода сократился на 3,8% к соответствующему периоду 2019 года - до 1617 млрд грн.

Центробанк уточнил, что больше всего наличных выдавали по операциям клиентов с использованием платежных карточек (1214,6 млрд грн, или 75,1% от общего объема), для приобретения иностранной валюты (105,5 млрд грн, или 6,5%) и для подкрепления операторов почтовой связи (99,2 млрд грн, или 6,1%).

Вместе с тем крупнейшими источниками поступлений наличности в банки за январь-сентябрь были операции клиентов с использованием платежных карточек (535,5 млрд грн, или 35,1% общего объема поступлений), торговая выручка (534,4 млрд грн, или 35%) и выручка от всех видов услуг (142,6 млрд грн, или 9,4%).

Аналитик инвестиционной группы ICU Михаил Демкив в Facebook назвал возможными причинами роста поступлений в банковскую систему через пополнение платежных карт наличными, восстановление деловой активности и адаптацию экономики к новым правилам финмониторинга.

По его словам, темпы роста наличных денег в обращении замедлились и нормализовались, в частности, в третьем квартале количество физической наличной гривни в обращении увеличилось на 27 млрд грн.

Он отметил, что если наличные будут возвращаться обратно в банковский сектор, то это будет означать рост ликвидности и дополнительные доходы банков.

