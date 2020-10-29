Кабмин поддержал децентрализацию в организации пассажирских автоперевозок

Кабинет Министров одобрил законопроект "О внесении изменения в статью 7 закона "Об автомобильном транспорте".

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий, информирует пресс-служба министерства.

"Реформа децентрализации в Украине уже доказала свою эффективность и Украина в дальнейшем продолжает двигаться по этому пути. Важное изменение для транспорта в этом ключе - передача от райгосадминистраций в облгосадминистрации полномочий по организации пассажирских перевозок по внутриобластным маршрутам, которые выходят за пределы территорий громад. Вместе с тем, на автобусных городских и пригородных маршрутах, которые проходят между населенными пунктами в пределах одной ОТГ, решения будут принимать исполнительные органы местных советов ОТГ", - подчеркнул Криклий.

Он добавил, что соответствующие изменения заложены в статью 7 действующего закона "Об автомобильном транспорте", которые поддержали на заседании правительства.

Криклий рассчитывает, что народные депутаты также поддержат это решение.

Вместе с тем в ведомстве сообщают, что полномочия по организации перевозок пассажиров на международных и межобластных автобусных маршрутах будут оставаться за Мининфраструктуры, а на пригородных внутриобластных маршрутах - за облгосадминистрациями. Решения по организации автобусных маршрутов, которые проходят в пределах населенного пункта, в дальнейшем будут принимать исполнительные органы местных советов, а касательно автобусного маршрута прямого сообщения Киев-аэропорт «Борисполь» - Киевская городская государственная администрация.