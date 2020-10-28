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Реальная зарплата в Украине в сентябре 2020г. выросла на 9,7% - Госстат
23:37 28.10.2020 |
Реальная заработная плата в Украине в сентябре 2020 года по сравнению с сентябрем 2019 года выросла на 9,7%, по сравнению с августом 2020 года - на 4,3%, сообщила Государственная служба статистики в среду.
Как отметил Госстат, средняя номинальная заработная плата штатных работников в сентябре по сравнению с августом текущего года увеличилась на 4,8%, а в годовом измерении (сентябрь-2020 к сентябрю - 2019) - на 12,3%, составив 11998 грн.
Ведомство уточнило, что в августе текущего года средняя номинальная зарплата составляла 11446 грн, июле - 10804 грн, июне - 11579 грн, мае - 10542 грн, апреле - 10430 грн, марте - 11446 грн, феврале - 10847 грн, январе - 10727 грн.
По данным статведомства, наибольший рост средней зарплаты штатных работников в сентябре 2020 года по сравнению с сентябрем 2019 года наблюдался в Черновицкой (на 18,4%), Херсонской (на 18,2%), Закарпатской (на 18%), Тернопольской и Луганской (на 17,3%), Черниговской (на 16,7%), Ивано-Франковской (на 16,5%), Кировоградской (на 15,5%) областях.
Самый высокий уровень зарплат в минувшем месяце наблюдался в г.Киеве - 17 253 грн, самый низкий в Волынской области - 9766 грн.
В сентябре 2020 года по сравнению с аналогичным месяцем 2019 года заработная плата повысилась в здравоохранении на 29,1%, образовании - на 20,7%, в сфере информации и телекоммуникаций - на 17,7%, профессиональной, научной и технической деятельности - на 16,1%, административного и вспомогательного обслуживания - на 13,8%, в сфере госуправления и обороны, обязательного соцстрахования - на 10,1%, в сельском хозяйстве на 10%, строительстве - на 9,4%, в сфере искусства, спорта и развлечений - на 8,8%, операций с недвижимостью - на 8,6%, финансовой и страховой деятельности - на 7,8%, оптовой и розничной торговли - на 4,7%, на предприятиях транспорта, складского хозяйства, почтовой и курьерской деятельности - на 3,6%.
Тогда как зарплаты работников в сфере временного размещения и организации питания сократились на 3,3%.
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