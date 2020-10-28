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Кабмин разрешил перенести на 2021г. расходы на запланированные в 2020-м инвестпроекты
23:19 28.10.2020 |
Кабинет министров разрешил перенести на 2021 год расходы на запланированные в 2020 году инвестиционные проекты, по которым годовой объем расходов был сокращен или частично перераспределен.
Соответствующее решение правительства приняло на заседании в среду.
Как сообщило Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства, для таких проектов устанавливается дополнительный срок подачи документов - до 6 ноября 2020 года их следует подать в Минэкономики на рассмотрение Межведомственной комиссии по вопросам инвестпроектов.
Ранее документы следовало подавать до 1 марта 2020 года.
"Таким образом, этим решением правительство обеспечило возможность реализовать незаконченные проекты, в частности, и проект "Усовершенствование молекулярно-генетической диагностики онкозаболеваний в Украине" в следующем году", - подчеркнуло министерство.
Ранее Межведомственная комиссия по вопросам инвестпроектов согласовала перераспределение 61,55 млн грн, предусмотренных в 2020 году Минздраву по программе по совершенствованию молекулярно-генетической диагностики онкологических заболеваний, "Укравтодору" для улучшения состояния дорог общего значения в Львовской области.
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