НАБУ будет расследовать продажу столичного отеля Днепр

Высший антикоррупционный суд обязал Национальное антикоррупционное бюро открыть уголовное производство о возможном злоупотреблении властью главой Фонда государственного имущества Дмитрием Сенниченко при продаже государственной гостиницы Днепр в Киеве. Об этом сообщило издание Наші гроші со ссылкой на постановление ВАКС от 7 сентября.

Решение суд вынес в ответ на жалобу адвоката Ольги Колесник. Ее клиент в конце августа направил в НАБУ заявление о возможном совершении преступления при продаже гостиницы Днепр.

Отель в центре Киева мог быть куплен у государства за его же деньги, взятые в долг, утверждает автор обращения в НАБУ. Суд установил, что заявление содержит объективные данные о совершении преступления и обязал НАБУ начать расследование.

Отмечается, что перед тем, как перечислить 1,1 млрд грн за гостиницу Днепр, победитель приватизационного конкурса, компания ООО Смартленд, взяла кредит банке Сич на 1,05 млрд грн.

В тот же день банк Сич получил у Нацбанка кредит рефинансирования на 1,5 млрд грн. Таким образом, неизвестные покупатели гостиницы Днепр могли приобрести ее у государства за деньги этого же государства, указывалось в заявлении.