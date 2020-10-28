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Кабмин назначил Рудого главой Комиссии по игорному бизнесу
17:33 28.10.2020 |
Кабмин на заседании 28 октября назначил Ивана Рудого главой Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей, а Евгения Гетьмана - членом Комиссии.
Об этом сообщил в Facebook представитель Кабмина в Верховной Раде Василий Мокан.
По его словам, на заседании 21 октября правительство согласовало предложения министра Кабинета министров Олега Немчинова о назначении Рудого и Гетьмана.
"Иван Рудой избран на должность главы Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей. Он имеет опыт и знания в сфере менеджмента, международных отношений и финансов. Участник боевых действий. Входил в состав национальной сборной Украины на "Играх Непокоренных" в Нидерландах", - писал о Рудом Немчинов.
Напомним:
На должность главы Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей избрали Ивана Рудого, а членами Комиссии избрали Елену Водолажко и Евгения Гетьмана, на другие должности членов Комиссии объявили дополнительный отбор.
Антикоррупционный комитет парламента признал, что законопроект №2713, который предлагает освободить от налогов выигрыши от азартных игр и лотерей, и альтернативные к нему, содержат коррупционные риски.
Президент Владимир Зеленский подписал закон 2285-Д о государственном регулировании игорного бизнеса, несмотря на две взаимоисключающие нормы об определении органа-регулятора рынка.
Закон устанавливает перечень видов деятельности в сфере азартных игр, которые разрешены в Украине. В частности, в него включены азартные игры в игорных заведениях казино и онлайн, букмекерская деятельность в букмекерских пунктах и через интернет, выпуск и проведение лотерей, игры в покер через интернет.
В НАПК заявили, что внедрение закона об игорном бизнесе в действующей редакции приведет к появлению коррупционных схем при получении разрешительных документов и сделает невозможной честную конкуренцию и прозрачные правила деятельности в сфере азартных игр.
Кабмин на заседании 23 сентября принял постановление "О Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей".
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