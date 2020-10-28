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Спрос на IT-специалистов в Украине вырос до рекордных показателей за 3 года
13:03 28.10.2020 |
Количество открытых IT-позиций в сентябре 2020 года достигло почти 6 тысяч по данным украинского сообщества разработчиков DOU. Это рекордный показатель за последние 3 года.
Об этом сообщает компания GlobalLogic.
С апреля спрос на айтишников вырос в 2 раза, в сравнении с сентябрем прошлого года - на 20%, а с этим же месяцем 2018 - на 35%. Все это свидетельствует о возобновлении роста индустрии, отмечает компания.
Лидером стал запрос на frontend-разработчиков - 731 позиция в сентябре. Это связано с цифровой трансформацией и переходом бизнеса в онлайн. Также наблюдался скачок открытых позиций в BigData. В сентябре было открыто 20 предложений, при среднем показателе в 3-4 за последние 3 года.
Популярными остаются специалисты NET, Java, Python и C++ для Senior и Middle позиций. Последние три языка уже несколько лет подряд являются лидерами международного рейтинга международного Института инженеров электротехники и электроники (IEEE).
"Рынок IT начал восстанавливаться. Только компания GlobalLogic открыла в сентябре в Украине более 600 позиций, в том числе и удаленно в Днепре. Одно из ключевых направлений поиска специалистов - С++. Его знание необходимо для создания комплексных программных решений, именно поэтому специалисты со знанием C++ востребованы как сейчас, так и будут востребованы в будущем", - прокомментировал вице-президент GlobalLogic Денис Балацко.
Популярность IT-специальности также растет. С 2018 года количество абитуриентов, которые выбрали эту сферу как будущую профессию, увеличилось на 20%. В этом году они составили 15% от всех, кто подал документы в вузы.
Изучение C++ было и остается одной из основных дисциплин для всех студентов, специальность которых связана с инженерией программного обеспечения. И это связано не только с фундаментальностью и универсальностью этого языка программирования, но и тем фактом, что С++ активно развивается и востребован на IT-рынке.
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