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Кабмин снял ограничения по зарплатам для руководителей и членов набсоветов госкомпаний
12:59 28.10.2020 |
Кабинет министров принял постановление, которое снимает ограничение в 10 размеров минимальных зарплат для месячного вознаграждения и заработной платы руководителям и членам наблюдательных советов государственных компаний. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.
Отмена ограничений стала возможной благодаря принятым 17 сентября Верховной Радой изменениям к закону "О государственном бюджете на 2020 год". Данные изменения позволяют Кабмину сокращать действие ограничений, запретов, льгот и гарантий, уставленные законами, принятыми для борьбы с распространением COVID-19, говорится в сообщении.
В то же время, Кабмин вернул предыдущие ограничения по размерам зарплат для руководителей и членов набсоветов госкомпаний.
В частности, возвращен порядок, когда размер вознаграждения определяется кратностью к среднемесячной оплате в зависимости от группы предприятий и вида их экономической деятельности.
Также, возвращено максимальное ограничение в 1,25 млн грн месячного вознаграждения руководителям госкомпаний, прописываемое в контракте.
Кабинет министров оставил в силе существующее ограничение в пять размеров средней зарплаты (около 60 000 грн) для членов правительства.
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