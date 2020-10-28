Европейская бизнес ассоциация предлагает пересмотреть декларирование цен на группы товаров

Европейская бизнес ассоциация предлагает скорректировать условия обязательного для украинского бизнеса декларирования изменения цен на социально значимые товары.

Как передает Укринформ, об этом сообщает пресс-служба Европейской бизнес ассоциации.

Уже пять месяцев бизнес обязан декларировать увеличение розничных цен на товары, имеющие важную социальную значимость и товары противоэпидемического назначения согласно требованию постановления Кабинета Министров Украины № 341.

Так, Ассоциация предлагает рассмотреть возможность внесения трех ключевых изменений в постановление № 341 "О мерах по стабилизации цен на товары, имеющие важную социальную значимость, товары противоэпидемического назначения": во-первых, стоит сократить сроки декларирования увеличения розничных цен, поскольку на них напрямую влияют оптовые цены. Например, в случае повышения цен поставщика на 15%, в розничной торговле такой товар сможет появиться только через 30 дней после объявления. Учитывая, что сроки изменения поставщиком цен не регламентированы законодательством, то розничный торговец не может должным образом среагировать на изменение оптово-отпускной цены.

Во-вторых, предлагаем исключить из Постановления перечень товаров, имеющих существенную социальную значимость. Ведь, по данным представителей бизнеса и информации об уровне средних цен, который предоставляется на еженедельной основе Минэкономразвития, колебания цен на товары из этого перечня происходят в пределах пяти процентов, и следовательно продолжение декларирования таких товаров, по мнению экспертов Ассоциации, нецелесообразно. Вместе с тем, рост более чем на 5% наблюдается из-за того, что перечень товаров, имеющих существенную социальную значимость, содержит категории без уточнений. Например, мука, масло сливочное, вода минеральная, птица и т. д. подлежат декларированию не только отечественного или промышленного производства, но и импортированные или фермерские с большей добавленной стоимостью.

В-третьих, необходимо исключить отдельные позиции из Перечня товаров противоэпидемического назначения, необходимых для предотвращения распространения COVID-19. В частности, в перечень попали некоторые дезинфицирующие средства, а также средства индивидуальной защиты, которые в основном используются в бытовых целях, а не в медицине.

Как сообщал Укринформ, на время карантина правительство ввело государственное регулирование цен на товары, имеющие важную социальную значимость и товары противоэпидемического назначения. Так, с 18 мая компании обязаны декларировать изменения розничных цен в случае их увеличения на пять или более процентов. Декларирование ценовых изменений осуществляется в электронном виде путем подачи сведений в Госпродпотребслужбу.