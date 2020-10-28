Спецразрешения отныне будут продавать только на электронных аукционах - Госгеонедра

Вступило в силу постановление Кабмина №993 о порядке продажи спецразрешений на пользование недрами на электронных аукционах на постоянной основе.

Как передает Укринформ, об этом сообщает пресс-служба Государственной службы геологии и недр.

Отмечается, что, согласно новым правилам, все специальные разрешения на участки недр предоставляются по результатам открытых электронных торгов, условия проведения которых четко определены положениями постановления.

Председатель Госгеонедр Роман Опимах обратил внимание на некоторые процедурные доработки, которые были внесены в редакцию постановления по итогам анализа проведенных торгов в течение последних двух лет.

«Отныне, в случае отказа победителей (первого и второго места) от получения разрешения по результатам первых торгов, размер гарантийного взноса для лота на повторных аукционах растет с 20% до 40% начальной цены, равной первой начальной цене такого лота. Также начальная цена лота повторных аукционов по продаже подземных вод (в том числе минеральных) составит 100% начальной цены этого лота, и такие разрешения не будут выноситься на торги с пошаговым снижением цены за естественно ограниченный спрос и конкуренцию , - подчеркнул Опимах.

Также глава Госгеонедр отметил, что в последней редакции постановления удалось сократить промежуток времени на предоставление спецразрешения с 40 до 30 рабочих дней. В свою очередь, Министерство окружающей среды будет обнародовать свои решения о рассмотрении аукционных предложений, которые будут поступать ему на согласование.