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В Минфине рассказали, сколько денег осталось в коронавирусном фонде
16:50 27.10.2020 |
По состоянию на 23 октября из Фонда борьбы с COVID-19 потрачено 34,1 млрд грн из 66 млрд грн, что составляет 52% от общей суммы.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов Украины.
«На здравоохранение использовано 5,8 млрд грн из 16,3 млрд грн, или 35%. В частности, на закупку аппаратов искусственной вентиляции легких потрачено 21 млн грн (выделено 100 млн грн), на обеспечение лабораторий Минздрава и закупку средств индивидуальной защиты для медицинских работников потрачено 624 млн грн из предусмотренных 2,9 млрд грн», - сказано в сообщении.
По данным пресс-службы, на субвенцию местным бюджетам для обеспечения больниц кислородом направлено 571 млн грн. Также на повышение надбавок и доплат медицинским работникам потрачено 2,7 млрд грн из предусмотренных 6 млрд грн. Средства, выделенные на приобретение оборудования для приемных отделений опорных больниц, пока не использовались.
По данным пресс-службы, на субвенцию местным бюджетам для обеспечения больниц кислородом направлено 571 млн грн. Также на повышение надбавок и доплат медицинским работникам потрачено 2,7 млрд грн из предусмотренных 6 млрд грн. Средства, выделенные на приобретение оборудования для приемных отделений опорных больниц, пока не использовались.
Отмечается, что в сфере социальной защиты использовано 9,3 млрд грн (89%) из предусмотренных 10,4 млрд грн. На обеспечение правопорядка использовано 2,4 млрд грн из 2,7 млрд грн (91%).
На строительство и ремонт дорог использовано 16,3 млрд грн (47%) из 35 млрд гривен. На государственную поддержку сферы культуры, туризма и креативных индустрий предусмотрено 1 млрд грн, из которых пока использовано только 6 млн гривен.
На восстановление расходов, которые были сокращены при создании фонда, предусмотрено 524 млн грн, из которых пока использовано 165 млн грн, или 31%.
Хронология событий
3 апреля Верховная Рада приняла изменения в закон о госбюджете на 2020 год, согласно которым был создан спецфонд по борьбе с коронавирусом объемом 64,7 млрд грн. Более половины средств этого фонда было направлено на ремонт дорог.
Как ранее сообщил глава Верховной Рады Дмитрий Разумков, в проекте государственного бюджета на 2021 год не предусмотрена отдельная статья на фонд борьбы с острой респираторной болезнью COVID-19.
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