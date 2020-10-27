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На Prozorro учащаются случаи злоупотребления безтендерной процедурой закупок
16:35 27.10.2020 |
Безтендерную процедуру закупок товаров и услуг для борьбы с COVID-19 через систему электронных торгов Prozorro некоторые участники используют для избежания конкурентных процедур.
Как передает Укринформ, об этом сообщается на странице Prozorro в Фейсбуке.
По данным Prozorro, в рамках закупок товаров и услуг для борьбы с COVID-19, которые можно осуществлять без тендерных процедур, государственные структуры со всей Украины уже провели закупки на более чем 11 млрд грн. Однако есть все больше закупок, где прямые договоры в рамках борьбы с COVID-19 заключают во избежание конкурентных процедур. Так, некоторые заказчики добавляют к закупке часть лекарственных средств из перечня антикоронавирусных закупок, чтобы заключить прямой договор на закупку медикаментов (большинство из которых не имеют никакого отношения к борьбе с COVID-19).
"Подобным образом, например, поступила Львовская первая городская клиническая больница. Общая сумма закупки составила 872 тыс. грн, из которых "заблудившиеся" препараты - на 580 тыс. грн", - отмечают в Prozorro.
Среди других нарушений - отсутствие опубликованных договоров и приложений к ним, несмотря на то, что это четко предусмотрено законодательством; закупки по процедуре COVID-19 товаров не из перечня антикоронавирусных закупок.
Как сообщалось, недавно Кабмин расширил перечень закупок товаров и услуг для борьбы с COVID-19 текущими ремонтами помещений учреждений здравоохранения, оказывающих помощь пациентам, больным коронавирусом, а также услугами по проведению ПЦР-тестирования.
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