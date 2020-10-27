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Украина опустилась на 13 место в рейтинге производителей стали
16:30 27.10.2020 |
Украинские металлурги в сентябре 2020 года, по сравнению с сентябрем прошлого года, сократили производство стали на 5,4% - до 1,65 миллиона тонн, опустившись при этом с 12-го на 13-е место в списке мировых производителей этой продукции.
Об этом сообщила Всемирная ассоциация производителей стали (World Steel Association).
Отмечается, что по итогам сентября лидерство в рейтинге мировых производителей стали традиционно сохранил Китай с показателем 92,6 миллиона тонн (с ростом на 10,9% к сентябрю 2019 года).
Далее следуют Индия (8,5 миллиона тонн, -2,9%), Япония (6,5 миллиона тонн, -19,3%), Россия (5,86 миллиона тонн, +0,8%), Южная Корея (5,8 миллиона тонн, +2,1%), США (5,7 миллиона тонн, -18,5%), Турция (3,2 миллиона тонн, +18%), Германия (3 миллиона тонн, -9,7%), Бразилия (2,6 миллиона тонн, +7,5%), Иран (2,3 миллиона тонн, -2,2%).
В целом в сентябре 2020 года, по сравнению с сентябрем прошлого года, 64 страны, входящие в рейтинг WSA, увеличили производство стали на 2,9% - до 156,4 миллиона тонн.
По итогам января-сентября текущего года Украина сократила производство стали по сравнению с аналогичным периодом 2019 года на 6,5% - до 15,3 миллиона тонн.
Всего в январе-сентябре 2020 года 64 страны на 3,2% сократили производство стали относительно января-сентября 2019 года, до 1,3 миллиарда тонн.
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