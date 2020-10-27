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Госдолг Украины в сентябре вырос на 4,55 миллиарда гривень
16:28 27.10.2020 |
Сумма государственного и гарантированного государством долга Украины в сентябре 2020 года увеличилась в эквиваленте в национальной валюте на 4,55 млрд грн.
Как передает Укринформ, об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.
В течение сентября 2020 года сумма государственного и гарантированного государством долга Украины в гривневом эквиваленте увеличилась на 4,55 млрд грн, а в долларовом эквиваленте государственный и гарантированный государством долг уменьшился на 2,31 млрд долл. США.
По состоянию на 30 сентября 2020 года государственный и гарантированный государством долг Украины составлял 2 345,61 млрд грн или 82,89 млрд долл., в том числе: государственный и гарантированный государством внешний долг - 1 443, 12 млрд грн или 51 млрд долл. США. и государственный и гарантированный государством внутренний долг - 902,49 млрд грн или 31,89 млрд долл.
Государственный долг Украины составлял 2 065,49 млрд грн или 72,99 млрд долл., в том числе государственный внешний долг - 1 187,23 млрд грн или 41,95 млрд долл. и государственный внутренний долг - 878,25 млрд грн или 31,03 млрд долл.
Гарантированный государством долг Украины составлял 280,12 млрд грн или 9,90 млрд долл. США, в том числе: гарантированный государством внешний долг - 255, 88 млрд грн (10,91%) или 9,04 млрд долл. США; гарантированный государством внутренний долг - 24,24 млрд грн (1,03%) или 0,86 млрд долл. США.
Как сообщал Укринформ, в августе 2020 года совокупный государственный и гарантированный государством долг Украины в эквиваленте в национальной валюте уменьшился на 16,9 млрд грн и составил 2 338,18 млрд грн (85,1 млрд долл. США в эквиваленте в иностранной валюте).
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