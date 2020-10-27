Термомодернизацию домов в Украине предлагают сделать отдельной категорией строительных работ

Государственное учреждение "Фонд энергоэффективности" считает необходимым выведение термомодернизации в отдельную категорию строительных работ.

Об этом в интервью Українським Новинам сообщила директор учреждения Юлия Головатюк-Унгуряну.

"Мы сейчас возвращаемся к своим идеям и предложениям по выводу термомодернизации в отдельный вид строительных работ. Так, экспертные организации часто злоупотребляют действующими нормативами. Например, при утеплении, по строительным стандартам, они могут заставлять ОСМД устанавливать молниеотводы, строить бомбоубежища и тому подобное. На решение этих проблем тратится несколько месяцев", - сказала она.

По словам Головатюк-Унгуряну, выведение термомодернизации в отдельную категорию стройработ поможет ускорить ход проектов модернизации многоквартирных домов.

Также директор Фонда энергоэффективности отметила, что слишком детальное регулирование деятельности учреждения в соответствующем законе препятствует оперативному изменению моделей работы фонда.

"Например, весной мы предлагали ввести "Суперлегкий" пакет, но он не может быть внедрен без изменений в закон", - прокомментировала она.

Кроме того, Головатюк-Унгуряну подчеркнула наличие спорных положений в законе об энергоэффективности зданий, в частности, относительно инженерного обследования сетей.