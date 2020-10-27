Финансовые новости
- |
- 27.10.20
- |
- 22:38
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Термомодернизацию домов в Украине предлагают сделать отдельной категорией строительных работ
14:19 27.10.2020 |
Государственное учреждение "Фонд энергоэффективности" считает необходимым выведение термомодернизации в отдельную категорию строительных работ.
Об этом в интервью Українським Новинам сообщила директор учреждения Юлия Головатюк-Унгуряну.
"Мы сейчас возвращаемся к своим идеям и предложениям по выводу термомодернизации в отдельный вид строительных работ. Так, экспертные организации часто злоупотребляют действующими нормативами. Например, при утеплении, по строительным стандартам, они могут заставлять ОСМД устанавливать молниеотводы, строить бомбоубежища и тому подобное. На решение этих проблем тратится несколько месяцев", - сказала она.
По словам Головатюк-Унгуряну, выведение термомодернизации в отдельную категорию стройработ поможет ускорить ход проектов модернизации многоквартирных домов.
Также директор Фонда энергоэффективности отметила, что слишком детальное регулирование деятельности учреждения в соответствующем законе препятствует оперативному изменению моделей работы фонда.
"Например, весной мы предлагали ввести "Суперлегкий" пакет, но он не может быть внедрен без изменений в закон", - прокомментировала она.
Кроме того, Головатюк-Унгуряну подчеркнула наличие спорных положений в законе об энергоэффективности зданий, в частности, относительно инженерного обследования сетей.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Минюст не может вносить изменения в Единый госреестр для выполнения решения КС - Малюська
|Сергей Фурса: Дуэт-дефолт. Как Конституционный СУД и ОАСК при молчаливом согласии президента Украину к дефолту ведут
|ОАСК постановил уволить Сытника с поста директора НАБУ
|Грядет большая реформа: власти повысят налог на недвижимость
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Потребление бензинов и дизтоплива за сентябрь выросло на 8%, – Госстат
|В Минфине рассказали, сколько денег осталось в коронавирусном фонде
|На Prozorro учащаются случаи злоупотребления безтендерной процедурой закупок
|Украина опустилась на 13 место в рейтинге производителей стали
|Госдолг Украины в сентябре вырос на 4,55 миллиарда гривень
|Термомодернизацию домов в Украине предлагают сделать отдельной категорией строительных работ
Это интересно
|Представлен новый рамный внедорожник SsangYong Rexton
|США задействует ИИ технологии Google для отслеживания мигрантов
|Военные США оплетут моря и океаны паутиной из плавающих датчиков
|У Koenigsegg Jesko появится «мифическая» версия
|Возможное появление беспилотных автомобилей на дорогах Великобритании в 2021 году обеспокоило страховщиков
|Xiaomi представила новую умную кровать
|Xiaomi представила умный выключатель с голосовым управлением