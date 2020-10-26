В Реестре арестованных активов уже более 4,5 тысячи записей - АРМА

За три года ведения Реестра арестованных активов Агентство по розыску и менеджмента активов (АРМА) внесло в него более 4,5 тыс. записей.

Как передает Укринформ, об этом сообщается на странице Агентства в Фейсбуке.

"В октябре 2017 АРМА получило в управление первые арестованные активы. А уже сегодня Реестр арестованных активов содержит более 4,5 тыс. записей", - отметили в АРМА.

К годовщине получения в управление первых объектов Агентство подготовило серию видеосюжетов об успешных примерах сотрудничества АРМА и бизнеса.

Первый видеосюжет, который АРМА обнародовало в Фейсбуке, знакомит с работой управляющего арестованной недвижимостью на Оболонской набережной в Киеве.

Как сообщал Укринформ, количество обращений правоохранительных органов в АРМА выросла с 69 в 2017 году до 1844 по состоянию на сентябрь 2020-го.