Украина в сентябре-2020 снизила выплавку стали на 5,4% к сентябрю-2019, заняла 13-е место в рейтинге Worldsteel

Украина по итогам работы металлургических предприятий в сентябре 2020 года сократила производство стали на 5,4% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года - до 1,651 млн тонн, переместившись с 12-го на 13-е место в рейтинге 64 стран-основных мировых производителей этой продукции, составленном Всемирной ассоциацией производителей стали (Worldsteel).

В сентябре зафиксировано наращивание выплавки стали к сентябрю-2019 в большинстве стран первой десятки, кроме Индии, Японии, США и Германии.

Первая десятка стран-производителей стали по итогам сентября выглядит следующим образом: Китай (92,555 млн тонн, рост на 10,9%), Индия (8,520 млн тонн, падение на 2,9%), Япония (6,486 млн тонн, падение на 19,3%), РФ (5,860 млн тонн, "плюс" 0,8%), Южная Корея (5,831 млн тонн, "плюс" 2,1%), США (5,709 млн тонн, падение на 18,5%), Турция (3,225 млн тонн, рост на 18%), Германия (3,018 млн тонн, "минус" 9,7%), Бразилия (2,574 млн тонн, рост на 7,5%) и Вьетнам (2,321 млн тонн, рост на 45,3%).

Далее следуют Иран (2,260 млн тонн, падение на 2,2%), Италия (1,794 млн тонн, падение на 18,7%), Украина (1,651 млн тонн, снижение на 5,4%), Тайвань (КНР, 1,605 млн тонн, снижение на 8,1%) и Мексика (1,4 млн тонн, "минус" 3,9%).

В сентябре 64 страны произвели 156,359 млн тонн стали, что на 2,9% больше, чем в сентябре-2019.

За девять месяцев текущего года первая десятка стран-производителей стали выглядит так: Китай (781,593 млн тонн, рост на 4,5%), Индия (70,203 млн тонн, "минус" 16,5%), Япония (61,208 млн тонн, снижение на 19,1%), США (53,462 млн тонн, "минус" 19,2%), РФ (53,269 млн тонн, меньше на 1,4%), Южная Корея (49,632 млн тонн, падение на 7,5%), Турция (25,932 млн тонн, "плюс" 2,6%), Германия (25,728 млн тонн, "минус" 15,7%), Бразилия (22,347 млн тонн, падение на 9,7%) и Иран (20,822 млн тонн, больше на 9,3%).

Далее следуют Вьетнам (17,680 млн тонн, рост на 14,8%), Тайвань (КНР, 15,665 млн тонн, "минус" 7,3%), Украина (15,334 млн тонн, "минус" 6,5%), Италия (14,550 млн тонн, падение на 17,2%) и Мексика (12,223 млн тонн, снижение на 13,6%).

В целом за девять месяцев 2020 года 64 страны произвели 1 млрд 347,444 млн тонн стали, что на 3,2% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Украина в 2019 году произвела 20,8 млн тонн стали и заняла 13-е место (в 2018 году - 21,1 млн тонн, 13-е место).