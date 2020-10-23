В соответствии с последними исследованиями, отправка посылок из Украины в Европу стала особенно актуальной в связи с мировой пандемией COVID-19. Это связано с тем, что после закрытия границ практически весь бизнес перешёл в Интернет-пространство.

С помощью международных сервисов доставки отправить посылку из Украины в Европу осуществляется быстро и безопасно. Особенно, если речь идёт о проверенных временем сервисах, таких как Postex Service.

Сотрудники PostexService предлагают своим клиентам различные схемы доставки посылок, каждая из которых имеет свои преимущества. Это может быть авиа-, авто- или железнодорожный транспорт. Для каждого клиента подбирается индивидуальный вариант доставки. Но наиболее дешевый и проверенный - это доставка посылок на авто компании.

Онлайн-калькулятор от PostexService позволит Вам существенно сэкономить на отправке посылок в любой уголок Европы и мира. Ещё до оформления заявки Вы сможете рассчитать ориентировочную стоимость и сроки доставки.

Для этого просто перейдите по ссылке и откройте онлайн-калькулятор https://calculator.postexservice.com/



К примеру, Вам нужно отправить из Украины в Швецию посылку, вес которой составляет 15 килограмм. Габариты посылки: 14х10х15 (указаны длина/ширина/высота). Нажимаем «рассчитать стоимость». Сервис предлагает 2 варианта доставки: «стандарт» и «экспресс». Цена услуги будет зависеть от варианта доставки. В среднем она составляет от 57 € для доставки «стандарт» и от 163 € для доставки «экспресс».

От варианта доставки зависят и её сроки: «стандарт» - 6-8 дней (+1 день), «экспресс» - 7 дней (+1 день).

Перед тем, как отправить посылку из Украины в Европу, Вы должны обязательно быть ознакомлены с тем, что отправлять нельзя.



Согласно Украинскому законодательству, под запретом:

Оружие любых типов (сигнальное, огнестрельное, газовое, пневматическое, холодное). К этому перечню можно добавить составляющие оружия.

Пищевые добавки, витамины, лекарства.

Едкие, взрывчатые, легковоспламеняющиеся вещества.

Растения и животные.

Валюта.

Сигареты, алкогольные напитки.

Ювелирные изделия, антиквариат.

Произведения искусства.

Изделия порнографического характера.

Максимальный вес посылки не должен превышать 31,5 килограмма. Всё, что весит больше 31.5 кг - груз. Кстати, Postex Service обеспечивают и транспортировку грузов до 2500 кг.

Postex Service, несомненно, лидер в сфере международных перевозок. Залог успеха сотрудников сервиса - выгодные тарифы, оперативная доставка, гарантия 100% сохранности содержимого Вашей посылки Это идеальный вариант как для индивидуальных, та и для корпоративных заказчиков.

Из Украины в Европу и из Европы в Украину Вы сможете отправить:

Не скоропортящиеся продукты питания

Одежду.

Косметику.

Аксессуары.

Подарки, сувениры.

Сувениры

Другие Ваши товары





Почему следует отдать предпочтение доставке именно от Postex Service?





Берут на себя все обязанности по транспортировке посылок из Украины в любое государство Европы и мира.

Предоставляют возможность консолидации посылок и грузов. Таким образом, можно существенно сэкономить на доставки.

Обеспечивают онлайн-сопровождение посылки на всех этапах доставки.

Гарантируют безопасность транспортировки Вашей посылки до пункта назначения.

Обеспечивают доставку до «двери» получателя, что очень удобно.