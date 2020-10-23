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Как отправить посылку из Украины в Европу?
13:25 23.10.2020 |
В соответствии с последними исследованиями, отправка посылок из Украины в Европу стала особенно актуальной в связи с мировой пандемией COVID-19. Это связано с тем, что после закрытия границ практически весь бизнес перешёл в Интернет-пространство.
С помощью международных сервисов доставки отправить посылку из Украины в Европу осуществляется быстро и безопасно. Особенно, если речь идёт о проверенных временем сервисах, таких как Postex Service.
Сотрудники PostexService предлагают своим клиентам различные схемы доставки посылок, каждая из которых имеет свои преимущества. Это может быть авиа-, авто- или железнодорожный транспорт. Для каждого клиента подбирается индивидуальный вариант доставки. Но наиболее дешевый и проверенный - это доставка посылок на авто компании.
Онлайн-калькулятор от PostexService позволит Вам существенно сэкономить на отправке посылок в любой уголок Европы и мира. Ещё до оформления заявки Вы сможете рассчитать ориентировочную стоимость и сроки доставки.
Для этого просто перейдите по ссылке и откройте онлайн-калькулятор https://calculator.postexservice.com/
К примеру, Вам нужно отправить из Украины в Швецию посылку, вес которой составляет 15 килограмм. Габариты посылки: 14х10х15 (указаны длина/ширина/высота). Нажимаем «рассчитать стоимость». Сервис предлагает 2 варианта доставки: «стандарт» и «экспресс». Цена услуги будет зависеть от варианта доставки. В среднем она составляет от 57 € для доставки «стандарт» и от 163 € для доставки «экспресс».
От варианта доставки зависят и её сроки: «стандарт» - 6-8 дней (+1 день), «экспресс» - 7 дней (+1 день).
Перед тем, как отправить посылку из Украины в Европу, Вы должны обязательно быть ознакомлены с тем, что отправлять нельзя.
Согласно Украинскому законодательству, под запретом:
Максимальный вес посылки не должен превышать 31,5 килограмма. Всё, что весит больше 31.5 кг - груз. Кстати, Postex Service обеспечивают и транспортировку грузов до 2500 кг.
Postex Service, несомненно, лидер в сфере международных перевозок. Залог успеха сотрудников сервиса - выгодные тарифы, оперативная доставка, гарантия 100% сохранности содержимого Вашей посылки Это идеальный вариант как для индивидуальных, та и для корпоративных заказчиков.
Из Украины в Европу и из Европы в Украину Вы сможете отправить:
Почему следует отдать предпочтение доставке именно от Postex Service?
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