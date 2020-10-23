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Кабмин уволил председателя Госархстройинспекции
12:57 23.10.2020 |
Правительство признало утратившим силу распоряжение о временном исполнении обязанностей председателя Государственной архитектурно-строительной инспекции (ГАСИ) Украины Богданом Федоренко.
Такое решение правительство приняло на заседании 23 октября, сообщает пресс-служба Кабмина.
Также принято решение об отстранении Юрия Васильченко с должности председателя Государственной инспекции градостроительства и Алексея Башкирова с должности председателя Государственной сервисной службы градостроительства Украины.
В мае 2020 года Кабмин назначил Васильченко председателем Госинспекции градостроительства, уволив его с должности председателя ГАСИ, которую он занимал с марта 2020-го.
Хронология событий
Президент Владимир Зеленский и премьер Шмыгаль заявляли о необходимости ликвидировать ГАСИ.
ГАСИ было ликвидировано постановлением Кабмина в марте 2020 года, но сейчас пребывая в состоянии ликвидации продолжает осуществлять разрешительные функции до момента полноценного запуска двух новых органов Госинспекции градостроительства и Государственной сервисной службы градостроительства. та 2020-го.
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