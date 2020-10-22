Бюджетный дефицит еврозоны резко возрос в связи с пандемией

Дефицит государственных бюджетов стран еврозоны резко возрос в связи с пандемией. Это следует из отчета европейского статистического агентства Eurostat, обнародованного в четверг, 22 октября.

Во втором квартале этого года соотношение бюджетных дефицитов к ВВП этой валютной зоны составляло 11,6 процента. Данный показатель резко увеличился по сравнению с 2,5 процентами, зафиксированными в первом квартале. Для Евросоюза в целом соотношение закрепилось на отметке в 11,4 процента.

Как уточняет агентство dpa, в период с апреля по июнь бюджетный дефицит еврозоны и ЕС был максимальным с 2002 года, кроме того был продемонстрирован наиболее интенсивный отрицательный квартальный рост за минувшие 18 лет.

Соотношение госдоходов в еврозоне к валовому внутреннему продукту по сравнению с первым кварталом изменилось не сильно: 47,4 процента по сравнению с 46,8 процента. В целом по Евросоюзу цифры составляли 47,1 процента против 46,2 процента (с апреля по март).

Сильнее всего ВВП упал в Испании, Венгрии и Португалии

В августе Eurostat отчиталось по показателям ВВП по втором квартале. Тогда стало известно, что сильнее всего среди стран Европейского Союза падение было заметно в Испании (минус 18,5 процента), Венгрии (минус 14,5 процента) и Португалии (минус 13,9 процента). В Германии внутренний валовой продукт с апреля по июнь сократился на 10,1 процента в сравнении с первым кварталом 2020-го и на 11,7 процента по сравнению со вторым кварталом предыдущего года.