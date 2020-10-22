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В Украину прибыл первый контейнерный поезд из Китая по новому маршруту
13:57 22.10.2020 |
На станцию «Киев-Лиски» прибыл первый контейнерный поезд по новому маршруту Китай-Казахстан-Россия-Беларусь-Украина.
Как передает Укринформ, об этом сообщает пресс-служба АО "Укрзализныця".
Отмечается, что в составе поезда 41 контейнер с холодильным оборудованием. Поезд в пути находился 19 суток. Сейчас в Укрзализныце ведется работа по обеспечению курсирования поезда раз в неделю, а затем, при наличии достаточного груза, частота курсирования будет увеличена и отправление будет проходить по четкому графику.
В компании также планируют разработать онлайн-сервис, чтобы именно через электронную площадку клиенты могли заказать контейнерное место в поезде и оплатить услугу онлайн по аналогии приобретения билетов на пассажирские поезда.
Контейнерные перевозки составляют 2,3% в общих объемах перевозок грузов железнодорожным транспортом Украины. Сейчас по территории Украины на регулярной основе курсирует 36 контейнерных поездов, организованных Укрзализницей.
Как сообщал Укринформ, прямые контейнерные поезда из Китая в Украину по территории четырех стран начали курсировать с 8 июня 2020 года. За это время прибыло уже 13 поездов.
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