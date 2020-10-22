Финансовые новости
- |
- 22.10.20
- |
- 14:12
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
В Украине насчитали более 23 тысяч электромобилей
12:11 22.10.2020 |
В Украине насчитывается 23,3 тысячи автомобилей, работающих исключительно на электротяге, сообщили в ответ на запрос Радио Свобода в ассоциации автопроизводителей Украины "Укравтопром".
Самыми популярными в Украине являются такие модели электрокаров:
* Nissan Leaf - 11731 штук;
* Tesla Model S - 1653;
* Renault Kangoo Z.E. - 1058;
* BMW i3 - 1009;
* Tesla Model 3 - 926;
* Fiat 500e - 781;
* Volkswagen e-Golf - 758;
* Tesla Model X - 655;
* Mercedes-Benz B-Class Electric Drive - 627;
* Renault Zoe - 626.
Относительно того, сколько в Украине в настоящее время является зарядных станций для электромобилей, то такой информации в "Укравтопроме" не имеют.
В этом месяце в Министерстве внутренних дел сообщили, что в Украине начали выдавать "зеленые" номера для электромобилей.
"Отныне электрический транспорт сможет парковаться на специально отведенных машиноместах, будет бесперебойный доступ к зарядным станциям. Также сможет пользоваться преимуществами дорожных знаков "Для электромобилей", "Кроме электромобилей", "Станция зарядки электромобилей", - заявили в ведомстве.
В министерстве отметили, что эти номера будут распознаваться даже камерами, работающих в черно-белом режиме.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Донбасские этапы Кравчука: Имитация деятельности или подготовка к капитуляции
|Сергей Фурса: Смотрите, вы не хотели от нас, чтобы мы увольняли Рожкову. Так мы и не уволили. Ха-ха-ха
|«Фокин в рясе». Для чего Зеленскому понадобились религиозные деятели в ТКГ
|Послание Зеленского: Путина нет, Порошенко во всем виноват, а я цаца
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|В Украине могут установить ставку налога на доход для е-резидентов на уровне 5%
|В Украину прибыл первый контейнерный поезд из Китая по новому маршруту
|Цены на нефть 22 октября перешли к коррекционному росту
|Розничные сети 21 октября повысили стоимость сжиженного газа в пределах 10–30 коп
|В Украине насчитали более 23 тысяч электромобилей
|Уволен скандальный начальник Одесской таможни Денис Пудрик
Это интересно
|Tesla китайской сборки начнут продавать в Европе
|В Германии начался процесс против организаторов «кибербункера»
|Швеция запретила оборудование китайских Huawei и ZTE для сети 5G
|Microsoft со SpaceX создадут облачную сеть на основе космических спутников
|Apple запустила Music TV
|В рейтинг самых дорогих брендов мира впервые попали Instagram, YouTube, Zoom и Tesla
|iPhone и Android научились воспроизводить игры с Xbox. Вышла стабильная версия приложения Xbox