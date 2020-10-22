В Украине насчитали более 23 тысяч электромобилей

В Украине насчитывается 23,3 тысячи автомобилей, работающих исключительно на электротяге, сообщили в ответ на запрос Радио Свобода в ассоциации автопроизводителей Украины "Укравтопром".

Самыми популярными в Украине являются такие модели электрокаров:

* Nissan Leaf - 11731 штук;

* Tesla Model S - 1653;

* Renault Kangoo Z.E. - 1058;

* BMW i3 - 1009;

* Tesla Model 3 - 926;

* Fiat 500e - 781;

* Volkswagen e-Golf - 758;

* Tesla Model X - 655;

* Mercedes-Benz B-Class Electric Drive - 627;

* Renault Zoe - 626.

Относительно того, сколько в Украине в настоящее время является зарядных станций для электромобилей, то такой информации в "Укравтопроме" не имеют.

В этом месяце в Министерстве внутренних дел сообщили, что в Украине начали выдавать "зеленые" номера для электромобилей.

"Отныне электрический транспорт сможет парковаться на специально отведенных машиноместах, будет бесперебойный доступ к зарядным станциям. Также сможет пользоваться преимуществами дорожных знаков "Для электромобилей", "Кроме электромобилей", "Станция зарядки электромобилей", - заявили в ведомстве.

В министерстве отметили, что эти номера будут распознаваться даже камерами, работающих в черно-белом режиме.