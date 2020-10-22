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В Украине на учете в центрах занятости находится более 400 тыс. безработных
09:39 22.10.2020 |
В Украине по состоянию на 21 октября на учете в центрах занятости находится 410 тысяч безработных граждан. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Государственного центра занятости.
"С 12 марта центры занятости работали с клиентами сначала в онлайн-режиме, а с ослаблением ограничений - в соответствии с эпидемиологической ситуации в регионе, если это было разрешено - восстанавливали личный прием граждан", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на протяжении января-сентября 2020 года:
▪️ 1,0 млн украинцев имели статус зарегистрированного безработного;
▪️ 473 тыс. граждан нашли работу при содействии службы занятости, из них - 291 тыс. зарегистрированных безработных;
▪️ 888 тыс человек получали пособие по безработице;
▪️ 146 тыс. работодателей сотрудничали с центрами занятости;
▪️ 673 тыс. вакансий было в базе данных службы занятости.
Отмечается, что лидером по количеству трудоустроенных за 9 месяцев текущего года граждан традиционно является сельское хозяйство (35%), далее - перерабатывающая промышленность и торговля (16% и 15% соответственно).
В частности, с начала действия карантина, с 12 марта по 30 сентября 2020 года:
▪️ 504 тыс. украинцев получили статус зарегистрированного безработного;
▪️ 324 тыс. граждан были трудоустроены, из них - 223 тыс. - безработных;
▪️ 428 тыс. человек стали получать пособие по безработице;
▪️ 119 тыс. работодателей сотрудничали с центрами занятости;
▪️ 396 тыс. вакансий было в базе данных службы занятости.
По состоянию на 21 октября 2020 года:
▪️ 410 тыс. безработных состоящих на учете в службе занятости;
▪️ 347 тыс. из них получают пособие по безработице;
▪️ 67 тыс. вакансий в базе данных службы занятости.
Сообщается, что на 20 октября 2020 года в центры занятости предприниматели подали почти 223,7 тыс. пакетов документов, из них 195,45 тыс. - ФЛП, которые являются застрахованными лицами. Это позволило осуществить выплаты и сохранить рабочие места для 370,7 тыс. граждан, из них 181,6 тыс. - ФЛП.
Сейчас работодатели ищут квалифицированных рабочих с инструментом - швей, электромонтеров, электрогазосварщиков, слесарей. Остается спрос на рабочих по обслуживанию и эксплуатации машин - водителей, трактористов, операторов заправочных станций, а также на работников сферы торговли и услуг. Есть предложения работы и для профессионалов: учителей, воспитателей, инженеров, экономистов, врачей, психологов. Востребованными у работодателей также являются неквалифицированные работники: дворники, подсобные рабочие, грузчики.
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