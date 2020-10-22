Криклий рассказал, какие изменения предусматривают мультимодальные перевозки

21 октября, на своем заседании правительство поддержало законопроект "О мультимодальных перевозках", разработанный Мининфраструктуры, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Законопроект не только будет способствовать защите окружающей среды из-за переориентации значительной части перевозок с автодорог на реку и другие экологические виды доставки, но и значительно оптимизирует время и расходы путем внедрения единого договора смешанной перевозки, рассказывают в министерстве.

"Украина должна реализовывать свой транзитный потенциал и использовать для этого все возможности, которые предоставляют мультимодальные перевозки и современные цифровые технологии. Разработанный нами законопроект "О мультимодальных перевозках" не только будет способствовать защите окружающей среды из-за переориентации значительной части перевозок с автодорог на реку и другие экологические виды доставки, но и значительно упростит все процедуры. Ведь независимо от изменения видов транспорта или сложной логистики, осуществлять перевозки груза можно будет всего по одному перевозочному документу - договору смешанной перевозки. Это также позволит увеличить объемы перевозок внутри страны в будущем и улучшить сервис. Сейчас вопрос мультимодальных перевозок в Украине регулируется частично. Поддержанным сегодня правительством законопроектом мы усовершенствуем существующую законодательную базу и введем важные правовые механизмы для более широкого использования этих видов перевозок грузов. Благодарен коллегам за принятое решение и очень рассчитываем на скорейшую поддержку этого закона народными депутатами", - отметил глава министерства Владислав Криклий.

По словам Криклия, принятие этого законопроекта в будущем крайне важно для Украины и в интеграционном направлении, ведь он имплементирует положения Директивы Совета ЕС от 7 декабря 1992 года об установлении общих правил для отдельных видов комбинированных перевозок грузов между государствами-членами. Вместе с тем, законопроект направлен на присоединение страны к Соглашению о развитии мультимодальных перевозок TRACECA - международной транспортной программы с участием Европейского Союза и 14 государств-членов Восточноевропейского, Кавказского и Центральноазиатского регионов.

Новый законопроект также предусматривает, что при предоставлении услуги по смешанной перевозке грузов ответственность оператора смешанной перевозки за груз перед заказчиком услуги охватывает период с момента принятия им груза и до момента его выдачи. То есть, для получения возмещения за утраченный или поврежденный груз заказчику услуги не нужно устанавливать, на каком этапе перевозки произошли повреждения или утрата груза или кто из перевозчиков не выполнил обязательства по его своевременной доставке.

В министерстве также напомнили, что 30 июля этого года Украина и Германия договорились о партнерстве в развитии интермодальных железнодорожных перевозок путем подписания между Укрзализныцей и Hamburger Hafen und Logistik AG соответствующего меморандума о взаимопонимании и сотрудничестве по развитию интермодальных железнодорожных перевозок в Украине, а в будущем - в странах Восточной Европы и Балтии.