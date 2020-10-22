Правительство назначило главу и членов комиссии по регулированию азартных игр и лотерей

Кабинет министров Украины назначил главу и двух членов комиссии по вопросам азартных игр и лотерей. Об этом заявил на брифинге по итогам заседания правительства министр Кабинета министров Украины Олег Немчинов, передает корреспондент УНН.

Так, правительство приняло решение о назначении на должность главы комиссии по регулированию азартных игр и лотерей Ивана Рудого, на должность членов комиссии Елену Водолажко и Евгения Гетьмана, а также на четыре других должности объявили дополнительный набор.

По словам Немчинова, было проведено 42 собеседования. Комиссия не заработает, пока не будет избрано еще 4 членов комиссии.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игор".