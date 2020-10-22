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Правительство назначило главу и членов комиссии по регулированию азартных игр и лотерей
08:54 22.10.2020 |
Кабинет министров Украины назначил главу и двух членов комиссии по вопросам азартных игр и лотерей. Об этом заявил на брифинге по итогам заседания правительства министр Кабинета министров Украины Олег Немчинов, передает корреспондент УНН.
Так, правительство приняло решение о назначении на должность главы комиссии по регулированию азартных игр и лотерей Ивана Рудого, на должность членов комиссии Елену Водолажко и Евгения Гетьмана, а также на четыре других должности объявили дополнительный набор.
По словам Немчинова, было проведено 42 собеседования. Комиссия не заработает, пока не будет избрано еще 4 членов комиссии.
Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игор".
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