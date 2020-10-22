Розничный товарооборот в Украине в сентябре вырос на 11,6% – Госстат

Товарооборот розничной торговли Украины в сентябре 2020 года увеличился на 11,6% по сравнению с аналогичным месяцем 2019 года в сопоставимых ценах, тогда как в предыдущем месяце рост составил 8,7%, сообщила Государственная служба статистики в среду.

По ее данным, в сентябре по сравнению с августом-2020 розничный товарооборот сократился на 0,7%.

В январе-сентябре 2020 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года оборот розничной торговли возрос на 6,7%.

Наибольший рост оборота розничной торговли предприятий (юрлиц и физлиц-предпринимателей) за девять месяцев 2020 года по сравнению с аналогичным периодом 2019 года зафиксирован в Киевской (на 16,6%), Запорожской (на 14,1%), Черниговской (на 12,4%), Волынской (на 12,3%), Кировоградской (на 11,3%), Днепропетровской (на 8,8%), Полтавской (на 8,6%) и Хмельницкой (на 8,4%) областях, а также в Киеве (на 7,7%).

Госстат напоминает, что данные приведены без учета временно оккупированной территории АР Крым, Севастополя, части Донецкой и Луганской областей.