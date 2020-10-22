Кабмин повысил требования к операторам аукционов по приватизации

Кабинет министров повысил требования к операторам аукционов по приватизации, в частности оператор для прохождения отбора должен иметь не менее шести сотрудников, уставный капитал не ниже 1 млн грн и собственный кол-центр.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", соответствующее решение правительство приняло на заседании в среду.

Согласно проекту постановления, оператор аукциона также должен иметь безупречную деловую репутацию с точки зрения закона о предупреждении и противодействии легализации (отмывания) доходов.

Помимо этого, устанавливается требование иметь не меньше года опыта работы на рынке реализации имущества в форме аукционов и криптографическую защиту для безопасного соединения между своим сервером и участниками торгов.

Как указано в проекте постановления, размер оплаты за участие в приватизационном аукционе по объекту дороже 64 млн грн устанавливается в 1% (ранее такая стоимость была установлена на объекты свыше 250 млн грн), от 4 млн грн до 64 млн грн - 2,5% (ранее стоимость в 2,4% была установлена на объекты от 1 млн грн до 4 млн грн), до 4 млн грн - 4% (ранее максимальный размер был на уровне 3% для объектов до 1 млн грн).

